Fidapa Senigallia, il passaggio delle consegne

In un clima di festa la Fidapa-BPW Italy Senigallia ha ufficializzato il Passaggio delle Consegne dando il via al mandato per il biennio 2023-25 della nuova Presidente Giulia Mancinelli e del Direttivo composto dalla Vice Presidente Stefania Nardella, dalla Segretaria Morena De Donatis e dalla Tesoriera Beatrice Servadio. Nominata come Delegata Young Emma Barchiesi. La cerimonia, cui hanno preso parte la Presidente del Distretto Centro Grazia Marino insieme alla Tesoriera Distrettuale e socia della sezione di Senigallia Laura Amaranto, si è aperta con un momento conviviale che ha riunito tutte le fidapine.