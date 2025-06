Fiduciaria Marche approva il bilancio e lancia il Fondo Famiglia

Nel contesto dell’approvazione del bilancio annuale della Fiduciaria Marche, un 2024 che si chiude con solidità e stabilità confermando l’utile per i soci, non sono mancate riflessioni sul futuro ed una importante novità.

Visto il momento importante in cui la società civile e le istituzioni si interrogano sul futuro della Famiglia, anche dopo l’avvento del nuovo Papa che su tale argomento insiste molto, la Fiduciaria Marche ha elaborato un progetto specifico chiamato Fondo famiglia. "Si tratta di un programma di gestione del patrimonio nell’ambito familiare con strumenti fiduciari per garantire un futuro ai figli ed ai nipoti, accumulando negli anni risparmi mirati, ma soprattutto tutelandoli e lasciandoli integri nel tempo. Una vera e propria azione positiva che raccoglie valori come risparmio, prevenzione, visione del futuro per tutto l’alveo familiare e parentale – spiega una nota – Le ragioni che spingono verso tale direzione sono anzitutto di carattere previdente, pensando non tanto all’insufficienza dell’erogazione pensionistica attuale, quanto a eventi che eccedono le nostre volontà ma pesano fortemente sui bilanci di una vita, come l’inflazione, le congiunture internazionali, prima fra tutte le guerre che fanno impennare le tariffe, i costi delle materie prime e persino dei beni di consumo primari. Nel passato il buon padre di famiglia pensava al corredo della figlia da maritare… Oggi qualcosa del genere può essere questo “Fondo Famiglia” ideato e costruito apposta da Fiduciaria Marche per guardare con serenità al futuro economico di quella che è la prima impresa della nostra Società: la famiglia, appunto".

"I risultati di bilancio anche quest’anno sono positivi grazie al lavoro svolto – ha detto il presidente Valerio Vico – e, a proposito del dibattito in atto sul futuro della Famiglia alla base della società futura, la Fiduciaria Marche può essere un partner affidabile e di sostegno. La Fiduciaria infatti non è una struttura per occultare, bensì per affiancare e sostenere famiglie e imprese avvicinandosi sempre più ad una family office (coordinamento, gestione di patrimoni delle famiglie e patti di famiglia). Il mantenimento delle posizioni finanziarie nel mercato fiduciario è sicuramente attribuibile alle scelte del management nel sapersi aggiornare, intercettando e proponendo alla clientela soluzioni innovative e sofisticate, finalizzate alla tutela dei patrimoni che vanno al di là della mera riservatezza".