Fiera bagnata e poco fortunata "Altro che record: 70mila presenze"

di Marina Verdenelli

La pioggia non porta bene alla fiera di San Ciriaco che nonostante il maltempo porta a casa comunque 70mila presenze in quattro giorni (generalmente si parla di 100mila persone). Questa la stima calcolata ieri dagli organizzatori, la Blu Nautilus, che seguono la kermesse anconetana da più di trent’anni. Del resto se il tempo non regge è solo colpa di Giove pluvio. Su quattro giornate solo una e mezzo si è salvata dal temporale e ha fatto mettere via gli ombrelli. Lo hanno pagato sulla loro pelle gli ambulanti, più di 400 bancarelle che hanno animato corso Garibaldi e viale della Vittoria con varia tipologia di merce in vendita. Per testare come è andata la fiera per loro il Carlino ieri ha fatto un giro tra gli stand. "E’ meglio che non commento – ha detto Francesco Simone, ambulante, di Bari – perché mi vengono da dire solo parolacce, per il tempo che è stato pessimo e per i soldi investiti. Non so se rientreremo nei costi. Con la pioggia si sono persi tre giorni e il posteggio non è che ce lo regalano, lo paghiamo 800 euro, se non incassi sono guai". Per lui fare la fiera ad Ancona è tradizione perché sono 45 anni che la sua famiglia è presente. "Mio padre – ha rivelato l’ambulante – era quello che sbatteva i piatti, una carratteristica della fiera". Simone dice che alcuni ambulanti hanno provato a chiedere al Comune di farli rimanere un gionro in più, anche oggi quindi, visto il maltempo che c’è stato, ma la risposta è stata negativa.

Parla di fiera andata male anche il conterrano Gaetano Turturro. "Siamo stati sempre con l’ansia del meteo – ha osservato – aprendo e chiudendo la bancarella di continuo. Così è brutto. Faccio questa fiera da trent’anni, da quando era alla Fiera della Pesca, al coperto. Si è lavorato bene solo la mattina del primo maggio e oggi (ieri, ndr) che c’è sole. Così non copri nemmeno le spese del viaggio". Silvano Bartolini, di Riccione, era in fiera con tre stand, dolciumi e la spianata con la mortadella, e ha detto che "non si è creata proprio l’atmosfera della fiera ma la colpa è stata solo del tempo e non possiamo prendercela con nessuno". "Per noi fieristi il meteo è la prima cosa – ha aggiunto Bartolini – e così tanti giorni brutti non era mai capitato. Le spese poi ci sono, io con tre bancarelle pago 2.700 euro solo di occupazione di suolo pubblico".

Anche chi ha venduto borse si è dovuto lamentare anche se lo ha fatto con il sorriso sulle labbra. "E’ andata male questa fiera – ha detto Catia, della bancarella Pietro borse – vedo gente poco motivata ad acquistare. Noi arriviamo da Firenze e solo di viaggio, tra gasolio e autostrada già sono dei bei costi. Purtroppo quando si prenota il posto lo si fa molto tempo prima, non sappiamo come andrà il meteo, e dobbiamo anche pagare anticipatamente. Pazienza". Anche chi ha il prodotto da acchiappa fiera ha subito il calo delle vendite per il brutto tempo. "Abbiamo perso il 60% della fiera con questa pioggia – ha spiegato Stefano Feleppa, di Roma – Io vendo la spazzola che asciuga e fa i boccoli, è il primo anno che la portiamo ad Ancona ma il maltempo ci ha penalizzato. Lo scorso anno, che tornavamo dopo il Covid, è stato molto meglio ma anche il tempo era stato migliore".

Parla di pioggia mai vista per così tanti giorni Fiorella, del calzaturificio Salbano, di Monteurano. "Non possiamo dire che è andata bene – ha aggiunto la venditrice – solo il primo maggio c’è stata tanta gente dopo solo acqua".