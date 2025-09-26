Fiera, bilancio positivo ma decine di multe

Tre giorni di fiera, nessun sequestro, né problema di ordine pubblico ma tante multe per divieto di sosta specie ieri tra viale Trieste e via Giacomo Acqua, con tanto di rimozione forzata. Parecchi disagi soprattutto per il traffico nelle ore di punta nella zona del viale della Vittoria e dell’Asse Sud. Problemi anche in via Rosselli dove il primo giorno di fiera un mezzo pesante ha perso dell’olio sul manto stradale. Mercoledì era tornato percorribile ma con la pioggia un pedone è scivolato e il tratto è stato di nuovo chiuso al transito. Ieri il tratto era ancora chiuso perché JesiServizi ha deciso di rifare l’asfalto. "Ma è possibile che dopo tre giorni la situazione sia invariata se non peggiorata - chiede un residente -. Stamattina (ieri, ndr) la strada è stata interdetta a tutti, pedoni ciclomotori, moto e auto con ripercussioni su viabilità e attività. Non sono un esperto ma per l’olio idraulico servono prodotti specifici e non l’acqua e la sabbia. Magari una chiamando i vigili del fuoco avrebbero risolto probabilmente il problema".

"Chiudono con un bilancio estremamente positivo – spiegava l’amministrazione comunale ieri, a chiusura della kermesse che ha colorato il centro - le fiere di San Settimio che quest’anno hanno registrato un aumento del numero di bancarelle rispetto al passato: alla fine sono state oltre 460 e, per la prima volta, con la spunta anche nella terza giornata, a dimostrazione che il passaparola tra operatori ha confermato la risposta positiva del pubblico". I banchi in realtà sono stati inferiori a quelli dichiarati lo scorso anno dalla stessa amministrazione comunale, ma nelle ultime due giornate sono lievemente aumentati anche per il fatto che il meteo è migliorato rispetto alle previsioni. "Nessun problema di ordine pubblico nella tre giorni – aggiungono dal Comune -, grazie alla piena sinergia tra forze dell’ordine e polizia locale, oltre ad un elevato numero di volontari, in particolare associazione carabinieri Leone Rampante, il gruppo di protezione civile di Chiaravalle, l’associazione di volontariato Cb- Om di Jesi i quali hanno garantito il regolare svolgimento delle fiere. Non si registrano neanche sequestri di merce".

"Pieno successo ha ottenuto il Vintage Festival a Porta Valle, nella sua prima edizione. Da segnalare infine che nella giornata finale sono state elevate alcune sanzioni a veicoli in via Giacomo Acqua che, da ordinanza, era stata destinata a capolinea degli autobus del trasporto pubblico extraurbano". Ma tante multe sono state elevate anche lungo tutto viale Trieste dove sono stati rimossi anche dei mezzi.