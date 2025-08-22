Fiera campionaria, è conto alla rovescia

Che estate sarebbe senza la fiera campionaria di Senigallia? Dal 27 al 31 agosto tra la Rocca Roveresca e Piazza del Duca, dalle 17 a mezzanotte, con ingresso gratuito, la città è pronta ad accogliere la 33esima edizione della fiera: cinque giorni, 50 espositori, oltre 1000 metri quadri di area espositiva, un appuntamento che ogni anno celebra l’incontro tra imprese, comunità e territorio. Un evento sempre atteso dalla città di Senigallia e dai tanti turisti presenti sulla spiaggia di velluto, che racconta l’identità produttiva delle Marche e che si conferma come luogo fisico e simbolico in cui le imprese non solo espongono, ma si raccontano e si connettono con migliaia di visitatori. In esposizione ci saranno circa cinquanta realtà imprenditoriali, a rappresentare le filiere produttive più attive dell’economia marchigiana: artigianato, edilizia, mobilità, salute, agroalimentare, benessere, tecnologia, arredamento, ristorazione e servizi per la persona.

Una fiera dal taglio trasversale, che unisce tradizione e innovazione, aziende storiche e nuove energie imprenditoriali, in un contesto capace di dare visibilità anche a progetti emergenti, start-up e produzioni di nicchia. Accanto al percorso espositivo, un ricco calendario di eventi e spettacoli serali. Tutti i giorni sono previste attività gratuite per bambini e famiglie, dimostrazioni sportive e laboratori a cura della Polisportiva Senigallia Asd. Da non perdere gli appuntamenti a ritmo di swing e jazz organizzati da Sugar Swing, con spettacoli, dj set e social dance sotto le stelle, oltre a momenti di animazione diffusa in tutto il perimetro della fiera. Torna quest’anno anche un’area gioco e divertimento per i bambini e le bambine, dove ci saranno attività per i più piccoli e non solo. Negli anni la Campionaria si è evoluta, diventando un laboratorio di relazioni economiche, culturali e sociali, in grado di generare ricadute concrete sul commercio, sul turismo e sulla visibilità delle imprese partecipanti. Una manifestazione che si nutre della forza delle collaborazioni, della condivisione tra soggetti pubblici e privati e del radicamento sul territorio. "La Campionaria – spiega Giacomo Mugianesi, segretario Cna Senigallia – è uno dei fiori all’occhiello della nostra attività, e una delle manifestazioni più riconoscibili per la Cna. Ogni anno cerchiamo di migliorarla, renderla più attuale, più attrattiva e più utile per le imprese. Lavoriamo per renderla non solo sostenibile, ma anche strategica per il posizionamento del nostro sistema economico locale. La Campionaria è il nostro modo per restituire centralità alle imprese e ai mestieri – conclude Mugianesi –. È anche un momento di festa, di scambio e di relazione che coinvolge tutta la comunità locale e che continua a confermarsi come un riferimento stabile nel panorama fieristico regionale".

Alice Mazzarini