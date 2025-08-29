Fiera, c’è gente: la partenza è però lenta

Molta gente ma poche bancarelle, la Fiera di Sant’Agostino e il maltempo smorzano l’entusiasmo degli ambulanti. Folla ai giardini Catalani per la tradizionale fiera franca, che ogni anno raduna centinaia di giovani e giovanissimi pronti ad allestire la propria bancarella con giochi usati, figurine e cancelleria. Un appuntamento fisso anche per molti ragazzini dei comuni dell’entroterra, che approfittano per smaltire o rinnovare il proprio parco giochi. Ieri molti hanno abbandonato quando, poco dopo le 14, i tuoni annunciavano un temporale in arrivo che si è risolto fortunatamente con poca pioggia, ma c’è anche chi ha atteso la fine per poi riallestire la bancarella. Molte le persone, armate di ombrello, a spasso per il centro storico di Senigallia in cerca di una novità o un’occasione tra le bancarelle, ma quest’anno agli occhi di tutti non è sfuggita l’assenza di molti ambulanti, frenati dai costi e dall’incognita tempo. Ieri mattina è stata effettuata la ‘spunta’ dei 323 posti disponibili, quelli utilizzati sono 236: sono 87 quelli rimasti vuoti, che creano un buco tra le bancarelle, soprattutto in piazza Garibaldi.

Bancarelle come negli anni scorsi lungo via Portici Ercolani e fino a via Perilli, mentre sono meno quelle tra piazza Manni e piazza del Duca. Qualche ambulante in più in viale Leopardi, in modo da regalare un miglior colpo d’occhio a chi arriva da sud, così come per chi accede alla fiera da ponte degli Angeli. Una vetrina importante per gli ambulanti, perché da sempre la fiera di Sant’Agostino è molto frequentata ma, ormai da qualche anno, molti rinunciano sia per il prezzo del posteggio, ma anche per l’incognita meteo.

Già da ieri mattina il cielo minacciava burrasca, poi, nel primo pomeriggio, un temporale ha interessato alcune zone della città, risparmiando il centro storico dov’è caduta un po’ di pioggia. Il tempo di chiudere le bancarelle che il sole è tornato a fare capolino, ma il meteo incerto è proseguito per tutto il pomeriggio. Il maggior afflusso della giornata si è registrato nel tardo pomeriggio, quando in molti hanno optato per mangiare negli stand allestiti ai giardini Palazzesi. Viabilità rallentata in tutte le arterie di collegamento con il centro storico: nel tardo pomeriggio una lunga coda si è formata su viale IV Novembre e sullo stradone Misa, ma anche in viale Leopardi e sulla statale. Affollate le navette che collegano il centro dal parcheggio di viale Torlonia, centro commerciale Il Molino e Ciarnin.

Silvia Santarelli