"Fiera della mia città. Accoglienza unica"

Ancona ha accolto i giovani dell’Erasmus Generation Meeting "in modo spettacolare, in nessuna edizione precedente si è vista un’accoglienza del genere". Ad affermarlo è Ava Ghasemi, a capo del Comitato Organizzatore EGM Ancona 2025 che ha ‘portato’ ad Ancona 1.200 giovani di 40 diversi Paesi intercettata all’inizio della terza giornata della kermess in corso alle Muse. "Abbiamo tutto, e per tutti è un sogno venire in Italia, una delle mete più ambite". Ma cosa serve perchè le città siano attrattive per i giovani è stato chiesto ad Ava. "Lo spirito di iniziativa, lo spirito di accoglienza del diverso, l’essere intraprendenti, il voler sempre fare quel passo in più e non accontentarsi di quello che si ha. Credo sia questo quello che spinge le città veramente ad aprirsi al mondo e poi eventualmente diventare delle metropoli. Questo è un passo un po’ più in là, ma penso che la chiave sia proprio lo spirito d’iniziativa che poi è quello che caratterizza noi volontari che abbiamo portato questo evento ad Ancona". Rispetto agli altri paesi europei cosa manca all’Italia o alle città italiane? "Visto che parliamo di Erasmus niente – ha detto – Abbiamo tutto". Per quanto riguarda i servizi Ava non ha dubbi: "Se c’è un problema sicuramente c’è anche una soluzione, ma tocca a noi trovarla". Ava non nasconde l’entusiasmo e si dice "estremamente fiera della mia città, di quello che siamo riusciti a regalare e come ci stiamo mostrando. I nostri volontari in questi giorni sono entusiasti della città, la amano e per me è la conquista più grande". Ma Ancona è veramente una città universitaria? le chiede un cronista: "Ci stiamo lavorando, lo sta diventando e siamo nella buona direzione, è migliorato da quando avevo iniziato io l’università, quindi dobbiamo continuare così, dobbiamo crederci".