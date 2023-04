Fiera di San Ciriaco "bagnata" Lo street food apre la kermesse, 400 bancarelle tra Viale e centro

Primo Maggio 2023, torna la Fiera di San Ciriaco. Come ogni anno, a parte il biennio drammatico della pandemia, Ancona è pronta ad accogliere gli oltre 400 espositori e le decine di migliaia di visitatori. E il battesimo, purtroppo,potrebbe essere bagnato, come capita sempre del resto. Impossibile ricordare un’edizione della Fiera di Maggio in cui non ci sia stata almeno una goccia di pioggia. Si parte lunedì, ma piazza Pertini con lo street food sarà operativa già da domani, 30 aprile. L’organizzazione è a cura della Blu Nautilus in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Saranno tre i punti nevralgici della kermesse: la grande Fiera in viale della Vittoria, con ambulanti e sapori tipici, i mercatini in corso Garibaldi con artigiani e campionaria e appunto San Ciriaco Street Food in piazza Pertini con punti ristoro e cibi di strada. La Fiera, anche quest’anno – come accade dal 2000 – organizzata dalla Blu Nautilus con il Comune di Ancona, si concluderà il 4 maggio e le attività saranno aperte dalle 9 alle 24. Identica la disposizione attuata nel 2022. La parte più consistente della Fiera si svolgerà nell’intero viale della Vittoria, da via Giannelli a piazza IV Novembre. Ai due ingressi del Viale rimarrà libero un ampio spazio, per garantire attraversamenti più sicuri. Corso Garibaldi ospiterà i mercatini, da piazza Cavour a piazza della Repubblica, mentre piazza Pertini sarà dedicata al cibo di strada e al piccolo intrattenimento. Piazza Cavour sarà libera da occupazioni commerciali e comodamente percorribile. Sarà per quattro giorni un punto di passaggio, per diventare il 4 maggio luogo delle iniziative istituzionali promosse dal Comune di Ancona, in onore di San Ciriaco, Patrono della Città. Non saranno utilizzati questi siti: largo XXIV Maggio, via Castelfidardo, piazza Repubblica, corso Stamira, piazza Stamira, piazza Repubblica, piazza Kennedy e via XXIX Settembre. Numerosa e varia la partecipazione: in totale 424espositori (413 nel 2022) divisi per zone merceologiche. Gli ambulanti saranno 327 (367 le domande di partecipazione) e nei posteggi per loro sono compresi 22 banchi di gastronomia. Al viale ritorna anche, per il 16° anno, il settore specializzato a invito chiamato Sapori Tipici. Si disporrà nella corsia centrale pedonale, nel tratto compreso tra via Rismondo e via Bianchi e ospiterà 26 espositori con 13 regioni: Abruzzo, Alto Adige, Calabria, Lazio, Piemonte, Puglie, Romagna, Piemonte, Sicilia, Sardegna, Umbria, Veneto oltre al Belgio. Gli espositori del mercatino degli ambulanti saranno 29.