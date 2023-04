Fiera di San Ciriaco, la cambiereste?

La Fiera di san Ciriaco, cuore e delizia per gli anconetani, ma per qualcuno anche croce. Per chi quel giorno è costretto a lavorare, per i residenti delle zone interessate dalla bancarelle e dalle varie attività collegata all’evento nel suo complesso. Nel corso degli anni, possiamo dire dei decenni, la kermesse che per quattro giorni accende il capoluogo ha modificato spesso la sua ubicazione e tutte le regole e la logistica del caso. Ogni volta qualcuno è stato scontentato, le polemiche ci sono state e sempre ci saranno, qualsiasi possa essere la soluzione scelta. I residenti del viale della Vittoria, la zona più usata negli ultimi anni e che tale potrebbe restare a lungo, e del quartiere Adriatico in zona sono scontenti. Lo stesso erano quelli del centro e di via XXIX Settembre, i giostrai, oggi fuori dall’evento, quando sono stati confinati al porto o a Passo Varano. Insomma, idee e discussioni in libertà. Sul tavolo resta la necessità di organizzare la festa limitando disagi e rischi. non va dimenticato che la Fiera è tornata nel 2022 dopo due anni di stop legati alla pandemia. Abbiamo deciso di porre questa domanda ai nostri candidati a sindaco appunto, alla vigilia dell’inizio dell’edizione 2023, proprio per sentire le loro proposte. Non necessariamente ci aspettiamo le loro idee soltanto sotto il profilo logistico, ma anche sulla modalità dell’evento, sulla tipologia di offerta commerciale, i prodotti, le iniziative collaterali e così via. Sul fatto che l’evento debba restare in calendario, al di la di qualsiasi motivazione, possiamo dire di essere tutti d’accordo, su tutto il resto si può discutere. Certo, la Fiera di Maggio, come qualcuno la chiama ancora, non può e non deve essere l’unico o uno dei pochi appuntamenti annuali offerti alla cittadinanza e ai visitatori che, lo ricordiamo, a ogni edizione sono tantissimi. Qui il discorso va oltre l’aspetto tecnico e abbraccia la qualità di dell’offerta culturale messa in campo da una giunta comunale.