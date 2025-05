Fiera di San Ciriaco: "L’area food in piazza?. Tolte certe anomalie"

"Sulle aree food della Fiera di San Ciriaco ribadisco il nostro, totale rispetto delle normative. Il problema non siamo stati noi, ma le anomalie del passato". Angelo Eliantonio, assessore ai Grandi eventi, ha difeso la scelta dell’amministrazione, messa in atto da Ancona Servizi, la controllata alla sua prima organizzazione della fiera, sull’organizzazione: "Al viale della Vittoria non si potevano garantire i posti a sedere di fianco a ogni attività di ristorazione, aree che devono essere, per legge, vicino ai servizi igienici. E così noi abbiamo fatto istituendo un’area con panche e tavoli unica in piazza Diaz con i bagni chimici nei pressi. In piazza Pertini le attività non rientravano nell’assegnazione degli spazi come da bando per la fiera".

Sulla viabilità durante i quattro giorni della Fiera di San Ciriaco, l’unica edizione non funestata dal maltempo che la storia ricordi, l’assessore alla Mobilità Giovanni Zinni ha confermato gli ottimi risultati conseguiti e ringraziato la polizia locale, Conerobus e il personale del Comune e di Ancona Servizi. Nonostante il buon afflusso non si sono verificati fatti di cronaca e poche le operazioni di polizia. La Guardia di finanza ha sequestrato 15mila prodotti contraffatti e denunciato i responsabili. Nei giorni scorsi era stata riportata un’operazione della polizia. Infine una curiosità legata ai numeri segnalati da Anconambiente: durante la fiera sono stati raccolti 181 quintali di rifiuti differenziati e 125,5 quintali attraverso l’opera di spazzamento.