Fiera di San Ciriaco, serve un po’ più di tolleranza

Tra pochi giorni il centro di Ancona sarà pacificamente invaso dalle bancarelle e dalle attrazioni della Fiera di San Ciriaco, uno degli eventi più attesi dell’anno, una di quelle tradizioni a cui ogni vero anconetano è in qualche modo legato. Ma pare già di sentire per l’ennesima volta le lamentele dei residenti delle zone dedicate alla fiera, che per quattro giorni dovranno subire inevitabilmente dei disagi. Se da un lato è comprensibile il fastidio determinato dalla confusione, dalla viabilità stravolta, dalla difficoltà di trovare un parcheggio per raggiungere la propria abitazione dall’altro lato forse servirebbe un po’ più di tolleranza, visto che in fondo si tratta di ‘resistere’ solo per quattro giorni.

I luoghi in cui può trovare posto la fiera in fondo non sono poi così tanti. Quando si è tentato di portarla, almeno in parte, lungo via XXIX Settembre le cose non sono andate benissimo, e i primi a lamentarsi sono stati gli ambulanti, i quali vogliono stare lungo l’asse dei due mari, cioé da piazza della Repubblica al Passetto. Difficile dargli torto, anche se chi abita in questa zona non sarà affatto d’accordo.

