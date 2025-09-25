Fiera di San Settimio, oggi si chiude. Il "Bancarella" all’azienda Collesi

I soliti violenti

Ancona
25 set 2025
SARA FERRERI
Cronaca
Poca pioggia non ha guastato la seconda giornata di fiera di San Settimio che si chiuderà stasera. Ieri mattina in Comune la cerimonia di consegna del Premio Bancarella. Il primo è andato all’azienda agricola Collesi Micciarelli (piazza Baccio Pontelli), imprenditore agricolo di vino di visciola. "Un riconoscimento – ha spiega Matilde Sargenti del Suap accanto al sindaco Lorenzo Fiordelmondo – che premia la qualità del prodotto e dell’esposizione, con attenzione alla cura dell’allestimento dei banchi". Con loro i rappresentanti di Confartigianato e Fiva Confcommercio, Cristina Brunori e Augusto Berardinelli.

Il Premio Bancarella 2025, coppa offerta da Confartigianato Cgia Jesi "al valore della manualità", è stato assegnato poi a Karisma di Virginia Pavese, sistemata in piazza Federico II, artigiana di gioielli in ceramica. Il Premio Bancarella 2025, Trofeo "Cav. Salvatore Conti " infine è assegnato da Fiva Confcommercio Jesi ed è giunto alla 27esima edizione, istituito dopo la scomparsa di Salvatore Conti, pioniere dei venditori ambulanti locali e divenuto loro valido rappresentante e portavoce per moltissimi anni. Iscritto a Fiva Confcommercio, Federazione Italiana Venditori Ambulanti, Conti si era sempre impegnato per la categoria, mantenendo comunque una stretta collaborazione con l’amministrazione comunale. Questo premio è andato a Vito Di Giulio, banco in via Fratelli Rosselli, venditore di articoli di pelletteria, in particolare borse, per la 33esima sua presenza alla tre giorni di fiera jesina.

