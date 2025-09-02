Fiera di Sant’Agostino in calo: colpa dei costi

La Fiera di Sant’Agostino ridotta ai minimi termini, gli ambulanti: "Per noi una vetrina importante ma serve abbassare il canone". Si è chiusa con un segno negativo la 560esima edizione della tradizionale kermesse che quest’anno ha visto 87 espositori in meno dell’anno scorso. Il ‘vuoto’ era sotto gli occhi di tutti, soprattutto in piazza Garibaldi dov’erano presenti solo una manciata di bancarelle.

A spegnere l’ottimismo degli ambulanti, ci ha pensato il maltempo che ha imperversato per tutta la durata della fiera. Momenti di pioggia che si alternavano a momenti di sole, un tempo incerto che ha scoraggiato molti visitatori.

"Serve abbassare il canone – spiega un ambulante – il commercio è cambiato, la gente acquista on line e va meno nei negozi, ma le fiere hanno ancora il loro appeal, ma se i canoni sono alti, molti ambulanti non rischiano. Ci tengo a dire che non è solo un problema di Senigallia, ma il calo c’è un po’ ovunque, anzi, Senigallia è da sempre considerata un’ottima vetrina".

E se fino ad almeno dieci anni fa gli ambulanti si mettevano in fila al momento della ‘spunta’, nella speranza che qualcuno rinunciasse, quest’anno le bancarelle erano 236. Accorciata anche la Fiera Campionaria che da una settimana è passata a quattro giorni e, come per gli ambulanti della fiera tradizionale, con un calo di espositori.

I visitatori non sono mancati e nonostante il tempo incerto, la fiera resta un momento irrinunciabile per tanti. Un’irregolarità è stata denunciata dalla Polizia Locale nel verificare la conformità alle autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico.

Gli agenti hanno notato un ampliamento abusivo dell’occupazione e, a seguito del controllo anche sul personale intento alla vendita: dalle verifiche è emerso che il titolare dell’attività non era presente. Identificato il venditore presente è stata contattata la Tenenza della Guardia di Finanza di Senigallia per i successivi controlli, già impegnata nel controllare il rispetto degli obblighi fiscali da parte degli esercenti, da cui è emerso che l’ambulante era senza regolare contratto di lavoro.

La sanzione, comminata al titolare dell’attività per l’occupazione abusiva di suolo pubblico, va da 173 a 694 euro, con la rimozione dell’occupazione abusiva, mentre per aver fatto lavorare una persona senza contratto di lavoro la sanzione è di 2mila e 500 euro con in relativi obblighi di regolarizzazione contributiva del lavoratore.