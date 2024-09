Fiera di Sant’Agostino, rivoluzione della viabilità

Centro storico off limits alle auto, oggi alle 18 al via la 559esima edizione della fiera di Sant’Agostino. I colori, i suoni e i sapori della tradizione tornano con gli oltre 500 espositori che fino a sabato invaderanno le vie del centro. Da via Portici Ercolani a viale Leopardi, passando per il cuore del centro storico, un percorso pedonale per agevolare lo shopping tra le bancarelle. Da sempre, la spiaggia di velluto rinuncia alle auto per consentire agli ambulanti di allestire gli stand su quelle che abitualmente sono strade percorse dalle auto. Un aspetto unico ed originale quello che assume il centro storico nei giorni della Fiera di Sant’Agostino, dove gli automobilisti dovranno rinunciare a transitare su via delle Caserme, ma anche su un tratto di via Pisacane.

Non si potrà lasciare in sosta l’auto nei parcheggi adiacenti all’ex Gil e non si potrà transitare su via Maierini, via Arsilli e via Testaferrata. Difficile introdursi nella zona pedonale da piazza Saffi, dove le bancarelle danno il benvenuto al circuito della fiera. Una manifestazione a cui gli addetti ai lavori non vogliono rinunciare, perché da sempre Senigallia rappresenta una vetrina speciale. E quest’anno lo sarà ancora di più dopo le notizie sulle presenze che la incoronano ‘regina del turismo marchigiano’.

Un evento nell’evento ormai da 32 anni, grazie alla fiera Campionaria. Inaugurata sabato, anche quest’anno ha richiamato oltre 40 espositori da tutta Italia per un’area espositiva di 1700 mq, allestita tra i giardini della Rocca Roveresca e piazza del Duca. In esposizione le ultime novità nei settori dell’automotive, della domotica, del benessere, dell’agricoltura, del comparto casa, dello sport e dell’arredamento: dunque un’ampia gamma di settori merceologici rappresentati.

Una vetrina importante per moltissimi imprenditori. Ma come ogni anno, non può mancare il settore enogastronomico, con una selezione di prodotti di qualità e stand dedicati allo street food: dal tradizionale bombolone alla carne affumicata, dai prodotti sardi, pugliesi e calabresi senza tralasciare le prelibatezze locali. Ed è proprio il bombolone a tenere banco in questi giorni sui social dove in molti invitano comunque a mantenere viva la tradizione, acquistandolo, mentre altri propongono di sostenere i panificatori locali o di abbassare il prezzo, da tanti considerato troppo alto per un bombolone.

E anche quest’anno il centro si potrà raggiungere senza stress con i bus navetta che dai parcheggi di villa Torlonia e Ciarnin raggiungeranno la stazione ferroviaria e dai giardini Catalani saranno diretti verso il parcheggio a ridosso del casello autostradale. I pullman transiteranno ogni 15 minuti.