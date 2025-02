Fiera La nuova gestione attira consensi

La gestione della Fiera di San Ciriaco passa ad Ancona Servizi e la delibera raccoglie il consenso di parte dell’opposizione del centrosinistra. Il documento, superati i passaggi in giunta e in commissione, è arrivato ieri in consiglio comunale per l’approvazione, forte, se ce ne fosse stato bisogno, anche dei voti della minoranza, tranne il Pd che si è astenuto: "Bene internalizzare i servizi quando possibile e tornare al passato, con ricadute positive sul territorio. La Fiera di Maggio ne è un esempio" è stato il succo delle prese di posizione a favore della giunta Silvetti da parte dei vari Francesco Rubini (Altra Idea di Città), Carlo Pesaresi (Diamoci del noi), Massimo Mandarano (Italia Viva) e Diego Urbisaglia (Ancona Futura; ha votato a favore anche Tommaso Fagioli di Azione). Più cauti i consiglieri Dem: "Siamo politicamente a favore della scelta fatta dall’amministrazione – hanno precisato Susanna Dini, Giacomo Petrelli e Mirella Giangiacomi – ma ci asteniamo perché con i tempi così stretti tra la commissione e il voto di oggi (ieri, la commissione è del giorno prima, ndr) non siamo riusciti ad avere tutte le informazioni necessarie per chiarire come verrà organizzata l’edizione 2025 della fiera tra due mesi e le basi gettate per il futuro. Pensiamo al personale e in generale alla gestione da parte di Ancona Servizi, i costi, i ricavi e così via". La maggioranza ha ovviamente difeso la proposta di delibera portata in aula dall’assessore Angelo Eliantonio: "Sin dal giorno dopo la fine dell’edizione 2024 (quando di fatto è scaduto il contratto con Blu Nautilus, la società romagnola che per un quarto di secolo ha organizzato la Fiera di San Ciriaco, ndr) assieme ad Ancona Servizi abbiamo lavorato per arrivare a questo cambio epocale – ha presentato la delibera lo stesso Eliantonio – Non torneremo certo ai tempi di quello che era chiamato ‘Ufficio Fiera’ del Comune, ma intanto riportiamo in casa un altro pezzo di know how e per l’indotto ci affidiamo ad aziende del territorio anconetano. Non ci aspettiamo che tutto vada bene al primo anno, ma col tempo le cose si sistemeranno". Il Comune si impegna a non alterare i costi per gli espositori nei prossimi dieci anni e punta a un ricavo di 250mila euro per ogni edizione, ma bisognerà capire l’impatto sui costi e il guadagno reale per le casse di Palazzo del Popolo. Da capire anche l’aspetto delle assunzioni da agenzie interinali. Il più convinto di tutti è l’Ad di Ancona Servizi, Giorgio Luzi, che dopo il brutto incidente sugli sci a Capodanno si è collegato dall’ospedale.