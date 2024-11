"Fiera Marche", primo atto. Opportunità dall’Europa

Si svolgerà ad Ancona, alla Mole Vanvitelliana, dal 19 al 21 novembre "Fiera Marche - Opportunità dall’Europa", la prima edizione di questa nuova manifestazione promossa dal Fondo Sociale Europeo Plus Marche 21-27 per offrire a tutti marchigiani, e in particolare ai giovani, una panoramica sulle iniziative e le opportunità dedicate a istruzione, formazione, lavoro, inclusione sociale realizzate nella regione grazie ai fondi europei. Lo fa sapere la Regione. Saranno presenti per l’occasione referenti istituzionali europei e regionali, ai quali darà il benvenuto, martedì 19 novembre, l’assessore regionale alla Formazione professionale, Stefano Aguzzi. "Fiera Marche - Opportunità dall’Europa", si svolgerà dal 19 al 21 novembre, con orario dalle 9 alle 18 e ad ingresso libero. Tante le iniziative previste nel corso delle tre giornate, in un percorso che si snoderà tra postazioni fisse - dove incontrare direttamente i vari stakeholder del mondo dell’istruzione, della formazione, del lavoro e talk, workshop, seminari e incontri, nell’ottica sia di mettere direttamente in contatto il pubblico con gli operatori dei vari settori come pure di divulgare nuovi contenuti e nuove idee.