Fiera, musica e giochi a Osimo per il patrono San Giuseppe da Copertino

Entrano più che mai nel vivo le feste patronali di Osimo in attesa della giornata dedicata a San Giuseppe da Copertino. Da oggi il centro sarà colorato dalla tradizionale fiera. Dalle 17 alle 21 al loggiato del palazzo comunale "Le festività e la vita quotidiana della vetus Auximum", a cura della civica galleria del figurino storico. Stasera spazio alla musica dance in piazza del Comune con la "Osimo Music party", una carrellata di grandi successi dagli anni 70 ad oggi. A partire dalle 21.30 si balla in piazza con i deejay Sturari, Nocelli, Patani e Gigli. Dalle 18 a mezzanotte al mercato coperto "Il gioco in fiera" a cura del circolo ludico "La torre nera". Domani in piazza del Comune il concerto di Mara Sattei, dalle 21.30 con ingresso gratuito. Alle 19.30 processione per le vie della città e accompagnamento della banda "Città di Osimo". Lunedì il gran finale con il concerto di Max Gazzè assieme all’Orchestra di Mirko Casadei.