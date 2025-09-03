Fiera, Paradisi:: "Le tariffe sono da abbassare"

Il tram di Bologna

Massimo Pandolfi
Il tram di Bologna
Cronaca
3 set 2025
SILVIA SANTARELLI
Cronaca
Alla fiera di Sant’Agostino sono state 87 le bancarelle in meno della precedente edizione, un calo che ha deluso i visitatori, ma anche avviato riflessioni e sollevato polemiche.

"Abbassare le tasse, ridurre le tariffe e rimettere in moto l’economia, come ha ricordato Antonio Tajani questa mattina ad Ancona, è una battaglia storica di Forza Italia. E a questa battaglia non possiamo rinunciare – spiega Roberto Paradisi, avvocato e ordinatore di Forza Italia, candidato alle regionali -. Da anni ci trasciniamo tariffe elevatissime (aumentate costantemente) fino ad arrivare, oggi, a costi proibitivi per gli ambulanti. Pagare una striscia di asfalto pubblica 700-800 euro per tre giorni rende anti-economica, se non rischiosa, la presenza dei commercianti. Occorre rimettere in moto l’economia favorendo gli ambulanti e i commercianti in genere così poi da incentivare il lavoro e ovviamente i consumi. Questa "politica" fiscale, che non appartiene e non può appartenere al dna di forze moderate e conservatrici, è la stessa che è stata messa in campo per le tariffe degli impianti sportivi dove la posta in gioco è anche più alta: l’allontanamento dallo sport dei ragazzi. Basta".

A peggiorare la situazione è stato anche il tempo incerto per tutte e tre le giornate, scoraggiando così i visitatori fuori porta.

