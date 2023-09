Fiera, pienone e tensioni con gli abusivi

Ritorna l’assalto alla fiera da parte di migliaia di jesini, ma anche quello degli abusivi. L’ampio dispositivo messo in campo dalla polizia locale ha impedito il dilagare del fenomeno ma non sono mancati momenti di tensione ieri pomeriggio nella zona di piazzale San Savino.

Gli agenti di polizia locale hanno effettuato un’azione di contrasto dopo aver beccato alcuni abusivi proprio di fronte la scuola Federico II. Vendevano merce contraffatta di un noto marchio sportivo, soprattutto scarpe e tute da ginnastica.

Gli agenti della polizia locale coordinati dal comandante Cristian Lupidi presente sul posto assieme al suo vice Filippo Peroni hanno subito proceduto al sequestro della merce che riproduceva un noto marchio sportivo (quattordici paia di scarpe e oltre dieci tute complete) stavano per identificare il venditore abusivo.

Gli agenti e il comandante stavano attendendo l’arrivo dell’auto per mettere in sicurezza la merce quando gli altri abusivi si sono avvicinati.

Un assalto da parte del gruppo di venditori abusivi, almeno sei, per recuperare la merce. Inevitabilmente c’è stato un contatto un contatto con i vigli urbani ma agenti, comandante e vice hanno tenuto e sono riusciti ad assicurare la merce e portarla al comando.

Nel frattempo però gli abusivi si sono dati alla fuga e per questo non c’è alcun indagato, al momento: il comando di polizia locale procede contro ignoti. Per il resto la prima fiera, piuttosto affollata specie in tarda mattinata e da metà pomeriggio fino a sera è trascorsa piuttosto tranquilla.

Il servizio in abiti civili da parte della polizia locale non ha riscontrato criticità e in particolare borseggi, fenomeno che non manca di presentarsi in queste occasioni.

Ieri mattina c’erano diversi vuoti specie nella zona bassa, ma dal primo pomeriggio anche gli ambulanti che hanno partecipato alle due spunte, trentacinque in tutto si sono posizionati. Restano ancora degli spazi vuoti probabilmente anche per via delle previsioni e nonostante ieri la giornata abbia tenuto. Per questo stamattina si ripeterà di nuovo la spunta che ieri è proseguita per tutta la mattinata.

"L’allerta meteo non ha incoraggiato la presenza – spiega l’assessore al commercio Emanuela Marguccio - e forse ritarderà qualche arrivo. Sono state due le spunte organizzate stamattina (ieri, ndr). La seconda spunta è terminata attorno alle 12,30. In ogni caso domani mattina ci sarà una nuova spunta".

Sara Ferreri