Fiera rovinata dalla pioggia: appello per ripeterla

Fiera di Sant’Antonio bagnata, fiera sfortunata.

La pioggia ieri non ha dato tregua rovinando la giornata di bancarelle che è ormai tradizione in occasione del patrono e così in tanti hanno lanciato un appello al sindaco uscente di "dare una seconda opportunità agli ambulanti, agli avventori e ai chiaravallesi".

"Sindaco Damiano Costantini - è l’appello lanciato ieri al primo cittadino - trovi un modo per ripetere la fiera di oggi, che la circolazione del denaro non può essere bloccata da una condizione meteo nefasta e soprattutto in un momento buio come questo dopo due anni di pandemia. Tutto quel cibo, tutte quelle mercanzie invendute e soprattutto gli ambulanti, non si poteva non accorgersi della tristezza nei loro occhi. Lei può, la faccia ripetere... Grazie".

Una richiesta che arriva dagli stessi ambulanti che hanno tentato di proporre la loro merce durante la fiera.

Questo mentre si levano anche le polemiche per via del fatto che le previsioni meteo avevano indicato una giornata di pioggia per ieri e che quindi un rinvio avrebbe potuto essere studiato.