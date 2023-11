"Figli degli immigrati. Una vita più difficile"

Ma il prezzo più alto lo pagano soprattutto le seconde generazioni, i figli degli immigrati, al contrario i loro genitori invece la loro identità ce l’hanno, e ben salda. Me ne sono reso conto come medico psichiatra che per anni ha ricevuto nelle strutture pubbliche tanti ragazzi, tanti giovani, figli di immigrati per difficoltà di adattamento a scuola, per comportamenti antisociali, per problemi esistenziali e difficoltà di integrazione con i pari. Difficoltà legate alla perdita dell’identità di provenienza e alla difficoltà di costruirne una nuova assimilabile a quella del nuovo contesto di vita. Molto spesso l’identità di cui sono portatori i genitori non è riconducibile a quella che assorbono nel loro contesto scolastico e nelle frequentazioni con i loro coetanei. Questo determina una frattura nel loro vissuto tra il sentire della famiglia di origine e quello che assimilano nella loro quotidianità. Spesso non ce la fanno, soprattutto i più sensibili, i più creativi, i più intelligenti. Per le ragazze è anche più duro, perché il controllo familiare su di loro è più forte e diventa più difficile trovare un proprio spazio esistenziale libero. Cadono più facilmente nella rinuncia ad avere una loro identità e quindi nella disperazione, non ce la fanno, come la povera ragazza suicida, che evidentemente non avuto la forza di riuscire a trovare una sua strada.

Carlo Ciccioli