Figlia tolta al padre. Sarà la Grecia a decidere: "Una situazione assurda"

"Chiedo aiuto a tutti, alla politica, alle istituzioni: non girate la faccia dall’altra parte". È il grido disperato di una padre, Emilio Vincioni, di Sassoferrato che vede sempre più lontana la prospettiva di esercitare il ruolo di genitore della figlioletta di otto anni, che vive in Grecia con la madre, sin dalla nascita. Dopo la condanna della donna in primo grado ad Ancona a due anni di carcere per sottrazione e trattenimento di minore all’estero, la Corte d’Appello di Ancona ha infatti, a sorpresa, dichiarato ieri il difetto di giurisdizione italiano sulla vicenda. Una decisione che, salvo la possibilità di un ricorso in Cassazione, apre la prospettiva di sostenere questo giudizio in Grecia dove, in otto anni, l’unica concessione ottenuta da Vincioni è vedere la figlia nel Paese ellenico in posti pubblici, decisi dall’ex moglie, in presenza di lei e costantemente monitorato. Dopo la sentenza d’appello, Vincioni, affiancato nella sua battaglia oltre che da una legale, anche dal consigliere regionale dei Civici Marche Giacomo Rossi, non nasconde la propria amarezza, parlando di sentenza "pilatesca": insieme all’allora moglie, vivevano a Sassoferrato; quando lei rimase incinta, volle andare nel suo Paese, nel 2016, a partorire con l’accordo di ritornare in Italia dal marito. La donna invece rimase in Grecia e da allora Vincioni non è di fatto più riuscito ad avere un rapporto genitoriale con la figlia: ha intrapreso una battaglia giudiziaria civile e penale ma in entrambi i casi le decisioni sono state sfavorevoli. In campo penale, dopo una prima condanna, è arrivata la beffa del difetto di giurisdizione che di fatto trasferisce il procedimento in terra greca. "Chiedo di esercitare il ruolo di padre, di vedere la bambina senza restrizioni, che la bambina possa venire in Italia per periodi congrui. Che possa frequentare la famiglia paterna, le sia insegnato l’italiano. Anche i condannati al 41 bis hanno diritto alle visite dei figli in carcere, io no". Ma c’è anche uno svantaggio a livello di spese processuali: l’ex moglie può contare in Italia del gratuito patrocinio, mentre Vincioni deve pagare tutte le spese giudiziarie.