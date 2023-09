Figlio malato, chiede permesso e viene punito

Chiede la malattia per curare il figlio malato e si vede arrivare una contestazione disciplinare. E’ successo ad un poliziotto del reparto mobile di Senigallia. A portare alla luce questa in giustizia è il Siulp, con il segretario provinciale Alessandro Bufarini. "Il 19 luglio – spiega il segretario - alla fine di un impegnativo servizio di ordine pubblico fuori sede a Bologna, durato 14 ore, un collega comunicava la propria indisponibilità a prestare servizio a Roma per l’indomani. La tempestiva comunicazione effettuata non creava nessun nocumento all’attività di servizio, rispettando nei modi e nei tempi la normativa vigente. Successivamente, quando poi il collega ha deciso di fruire dell’istituto della malattia per accudire il figlio minore di due anni, presentando la relativa certificazione del medico pediatra, è arrivata una incomprensibile contestazione disciplinare per mancanza di correttezza nel comportamento. Sono rimasto esterrefatto quando il collega si è rivolto al Siulp per tale problematica perché dai fatti esposti non ritengo sussista nessuna violazione, assurda è la contestazione e le motivazioni addotte ed addirittura è grave la mancanza di sensibilità posta in essere dall’amministrazione tramite un proprio funzionario che, costantemente, chiede sacrifici al personale ma che poi si dimostra miope con le esigenze dello stesso, peraltro previste da una norma di legge. Mi è sembrata già grave la sola contestazione disciplinare, ma come Siulp attenderemo la chiusura della vicenda per valutare ed attivare ogni forma di tutela che serva non solo verso il singolo ma che

ponga i riflettori sul tema trattato".