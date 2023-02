Filarmonica marchigiana con "Il mio Mozart" Al piano c’è Albanese

L’Orchestra Filarmonica Marchigiana torna sul palco del Teatro La Nuova Fenice di Osimo. Accadrà stasera (ore 21) grazie al concerto ‘Il mio Mozart’, che avrà esibirsi Giuseppe Albanese, pianista tra i più acclamati in ambito internazionale e interprete di grande sensibilità. Albanese proporrà al pubblico una personale lettura di due splendidi concerti per pianoforte mozartiani, il K. 456 e il K. 467, preceduti dall’Ouverture tratta da ‘La clemenza di Tito’, che racchiudono, come un ‘cuore di tenebra’, l’avveniristica fantasia per pianoforte in do minore K. 475. Per l’occasione l’orchestra sarà diretta dal suo primo violino Alessandro Cervo. Se è vero che Mozart ha reinventato tutti i generi musicali della sua epoca, è forse nel terreno del concerto che la sua personalità ha ottenuto i risultati più radicali e rivoluzionari, mostrando al mondo, sul piano dell’arte, quanto immenso e prezioso potesse essere il valore della libertà dell’individuo in rapporto a sé stesso, ai suoi simili, alla natura che lo circonda. Come scrive il musicologo Cristiano Veroli nelle note di sala ‘Mozart vide condensarsi nella forma del concerto, basata sul confronto-scontro-dialogo musicale tra un singolo strumento (l’individuo) e l’orchestra (la comunità), la dinamica di fondo che governa la vita. In altri termini, la vita stessa divenne con lui ‘concertante’.