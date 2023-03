File e discussioni per il passaporto C’è chi aspetta il turno sull’amaca

In fila all’alba per ottenere il tanto agognato passaporto: qualcuno si accampa davanti ai cancelli del commissariato installando un’amaca. Altri, per non attendere troppo, distribuiscono dei bigliettini fai da te così da potersi allontanare fintanto che non tocca a loro. Ieri mattina, per l’apertura straordinaria del commissariato di Jesi, voluta dal questore Cesare Capocasa per snellire i tempi di attesa, era prevista la possibilità di una quarantina di pratiche. Già all’apertura degli uffici alle 8 infila c’erano oltre trenta persone e non sono mancate le polemiche. In particolare si è sfiorata la rissa verbale quando un signore che era in attesa dalle prime ore del mattino ha discusso animatamente con quelle persone che si erano dotate di bigliettini fai da te per l’attesa e poi assentate per le incombenze quotidiane. L’intervento degli agenti presenti ha riportato la calma e in mattinata sono state evase quasi tutte le richieste. Ma la foto del cittadino di origini straniere accampato sull’amaca affissa ai cancelli di via Marco Polo ieri ha fatto il giro ti tante chat destando incredulità e anche ilarità. sa. fe.