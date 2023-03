File e proteste sulla superstrada: colpa dei lavori nella galleria

Lavori sotto alla galleria in superstrada: automobilisti imbufaliti in coda per decine di minuti. È stato un tripudio di clacson ieri in prossimità della galleria di Valtreara, dove gli operatori erano al lavoro per completare l’ampliamento della superstrada. "Per percorrere il tratto Fabriano Jesi – denuncia una signora – ho impiegato oltre un’ora e dieci minuti. Ho dovuto prendere un permesso al lavoro, davvero incredibile. Sono lavori che ormai proseguono da moltissimo tempo, un cantiere continuo". Ieri mattina i pendolari che da Fabriano dovevano raggiungere Jesi sono stati fatti procedere a passo d’uomo in prossimità della galleria. Serviranno almeno altri otto mesi per realizzare l’ultimo chilometro e mezzo di Quadrilatero la nuova arteria stradale raddoppiata tra Ancona e Perugia. L’ultimo nodo da sciogliere è tra Valtreara e Borgo Tufico dove sono stati trovati e rimossi negli ultimi anni, dieci fusti di cromo esavalente. Il cronoprogramma dello scorso anno proiettava a dieci mesi il completamento della caratterizzazione ambientale e la ripartenza del cantiere per il completamento del raddoppio. Ma i tempi si sono allungati. Si lavora ancora alla caratterizzazione, impermeabilizzazione dell’area per una maggiore sicurezza e la realizzazione di due piezometri per il cromo. "I lavori necessari come opere pubbliche – ha spiegato Nardo Goffi, dirigente del servizio infrastrutture della Regione Marche - durano circa quattro mesi, ma prima va realizzata la caratterizzazione, impermeabilizzata l’area per un’ulteriore sicurezza e vanno realizzati due piezometri".