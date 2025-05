Fileni, i dipendenti ripuliscono la spiaggia di Rocca Mare

I dipendenti di Fileni in campo per la pulizia massiva e il monitoraggio beach litter della spiaggia di Rocca Mare a Falconara. Nell’ambito del progetto ‘Volontari per un giorno’, i lavoratori hanno raccolto rifiuti abbandonati, affiancati da esperti di Legambiente che li hanno supportati nella quantificazione e nella catalogazione, secondo un protocollo riconosciuto a livello europeo, in linea con le indicazioni del Gruppo tecnico sul Marine Litter della Marine Strategy Framework Directive della Commissione Europea.

Durante la giornata, gli 80 volontari hanno raccolto circa 150 chili di rifiuti – suddivisi in 100 chili di plastica, 40 chili di indifferenziati, 6 chili di vetro e 3 chili di carta – che, opportunamente smistati, sono stati poi consegnati alla società municipalizzata locale per il corretto smaltimento. L’iniziativa, è stato evidenziato, s’inserisce anche in un ampio programma di attività svolte da Fileni con Legambiente a partire dal 2022.

Alla giornata erano presenti l’assessore all’Ambiente Elisa Penna, oltre a Giovanni, Massimo e Roberta Fileni, al fianco dei collaboratori nell’iniziativa. Per il responsabile delle Relazioni istituzionali e Csr Fileni Alessandro Tramontano, l’attività ha permesso "ai dipendenti della Piattaforma Fileni l’opportunità di dare un contributo significativo al territorio, in linea con molti dei principi del nostro Manifesto di Sostenibilità: salvaguardare l’ambiente, proteggere le persone e difendere il territorio e la comunità", ha detto.