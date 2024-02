Fileni stabilizza e apre alla settimana corta

Fileni, leader italiano nel settore delle carni bianche da agricoltura biologica, stabilizza il personale, apre alla settimana corta e raddoppia il compenso degli straordinari.

Dopo la riorganizzazione degli allevamenti e dell’itera filiera messa in campo dall’azienda dopo l’ormai nota inchiesta di Report, Carnj, l’azienda di trasformazione con il più grande impatto occupazionale della Filiera Fileni, con oltre 1.800 dipendenti, ha firmato, con i sindacati e il supporto di Coldiretti, un importante accordo aziendale che pone "grande attenzione ai bisogni dei lavoratori".

In particolare, la Carnj si è impegnata "ad attuare nel triennio 2024-2026 un piano di trasformazione dei contratti da stagionali a tempo indeterminato.

I criteri prescelti saranno anzianità, professionalità e polivalenza e si terrà conto anche di situazioni personali e familiari che il lavoratore vorrà rappresentare alla società".

Sempre nell’arco del prossimo triennio, l’accordo prevede "per i lavoratori somministrati un impegno da parte di Carnj ad assumere ben l’85% di quelli inseriti, una percentuale molto elevata".

I lavoratori impegnati nell’attività di prezzatura, nell’ambito della divisione logistica della filiera Fileni "potranno aderire a contratti a tempo indeterminato part-time verticale di 35 ore, distribuiti su 5 giorni, che, per tali ruoli che lavorano solitamente su 6 giorni, rappresenta una settimana corta". La filiera Fileni comprende tutte le attività legate alla catena del valore delle carni avicole convenzionali e biologiche (pollo e tacchino), delle uova da consumo e delle carni rosse biologiche in tutte le sue fasi, coinvolgendo anche società di trasformazione e macellazione e soggetti terzi o affiliati.

"Inoltre, per premiare la flessibilità dei lavoratori rispetto a eventuali modifiche non preventivate del proprio orario di lavoro, l’accordo istituisce: un premio per tale disponibilità, un incremento significativo delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo, che passano dal 40% previsto dal Ccnl e Cpl di riferimento al 90%, e l’istituzione di una indennità di compensazione". Altra novità importante è "l’istituzione della Banca Ore Solidale, che consentirà ai lavoratori di cedere volontariamente ore a colleghi che ne avessero bisogno".

Carnj "riconoscerà a titolo solidale un ulteriore 50% delle ore donate dai colleghi al singolo dipendente".

"L’accordo siglato oggi intende concretizzare ancora una volta quel rapporto fiduciario che si è instaurato negli anni tra noi e le nostre persone, oltre a riaffermare il nostro impegno su un tema così importante per noi quale quello della sostenibilità sociale – dichiara Stefania Monini, direttrice risorse umane & Organizzazione – L’accordo assume, inoltre, una connotazione ancor più significativa nel contesto del business avicolo e conferma l’importanza del contributo insostituibile degli oltre 1.800 dipendenti di Carnj".

Sara Ferreri