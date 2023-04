Fileni va in campo con le nazionali

Fileni scende in campo al fianco delle Nazionali Italiane di Calcio come official partner e fornitore ufficiale di carni. Il Gruppo ha firmato un accordo quadriennale con la Figc ieri a Roma, nel corso di un incontro con il presidente federale Gabriele Gravina, oltre che di Roberta Fileni, vice presidente del gruppo Fileni, e Simone Santini, dg dello stesso. "Il logo Fileni – spiegano dal gruppo che ha sede a Jesi - accompagnerà le Nazionali italiane in occasione delle partite, dei raduni e dei principali eventi calcistici internazionali, quale testimonianza di una visione condivisa volta alla diffusione di quei valori positivi di cui il calcio è portatore. Alla luce del ruolo rilevante che le carni bianche rivestono nella dieta sportiva, i prodotti Fileni saranno presenti nello scrupoloso piano alimentare e nutrizionale degli Azzurri e delle Azzurre. Tale elemento sottolinea l’impegno del Gruppo alimentare nel confermarsi quale presidio di qualità per un’alimentazione sana e bilanciata". "Siamo veramente fieri- commenta Roberta Fileni - di scrivere un nuovo capitolo della nostra storia: per noi questa è la prima esperienza di partnership calcistica e abbiamo scelto Figc perché la Nazionale incarna quel sistema di principi e di valori in cui crediamo fermamente: passione, impegno, etica, trasparenza, responsabilità sociale e lavoro di squadra".