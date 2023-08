Filetto, edicola profanata: rubata la madonnina

Furto della Madonnina a Filetto, rubate anche due paia di ciabatte sotto un ombrellone e sui social scatta la polemica ‘Siete dei morti di fame’. Ladri senza cuore nella notte tra sabato e domenica hanno rubato la Madonnina in strada della Foresta, la stessa che ogni Natale viene addobbata a festa e che da sempre rappresenta un simbolo per i residenti di Filetto. Un gesto assurdo secondo alcuni, mentre per altri si tratta più che di un furto, di un atto vandalico, una bravata di alcuni giovani ma non si tratta che il gesto possa essere opera di sette o appassionati di occultismo. "Ormai non c’è più rispetto per niente e nessuno – commenta un residente – non si può accettare un gesto simile, un credente resta incredulo a tanto. L’unico valore della statua è quello religioso e simbolico, non si può arrivare a tanto". Ad accorgersi dell’accaduto sono infatti stati gli stessi residenti che lo hanno denunciato sui social dove in molti si sono indignati, la speranza è che qualcuno nelle vicinanze abbia delle telecamere di videosorveglianza per cercare di risalire ai responsabili del gesto assurdo. Gli autori del deprecabile gesto rischiano fino a due anni di carcere come previsto dal codice penale all’articolo 404 in caso di offesa ad una confessione mediante il danneggiamento di luoghi o oggetti sacri. Non è la prima volta che un’edicola della zona venga profanata da ignoti, era già accaduto a Scapezzano, oltre che al cimitero, dove in passato ignoti si erano introdotti di notte, lasciando segni inequivocabili di riti occulti. Ma quello ai danni dell’edicola funeraria di Filetto non è l’unico furto messo a segno da ignoti nel week-end: i ladri hanno colpito di nuovo anche sotto gli ombrelloni, ma questa volta non hanno preso di mira zaini e borse, bensì ciabatte, griffate, lasciate sotto gli ombrelloni. Le vittime non hanno denunciato il furto alle forze dell’ordine, ma solo sui social dove hanno commentato il gesto con un ‘Siete dei morti di fame’. Furti che in questo week-end hanno interessato anche alcuni biciclette lasciate in sosta sul lungomare: sono due quelle rubate sul lungomare Mameli all’altezza dei Bagni ’40, mentre un’altra è stata rubata sul lungomare Marconi. Rubate anche due pochette appartenenti a due ragazze dell’hinterland che sabato sera avevano deciso di trascorrere la serata ad una festa organizzata in uno stabilimento del lungomare: entrambe avevano appoggiato le pochette su un tavolinetto vicino alla pista dove si erano messe a ballare ma non le hanno più ritrovate. All’interno c’erano i documenti e qualche decina di euro.