Filippo Graziani fa tappa alle Muse per gli 80 anni di papà Ivan

Dopo il grande successo dell’album "Ivan Graziani - Per gli amici" e il tour omonimo che ha raccolto oltre 50 date per lo più sold out, Filippo Graziani è pronto a tornare sul palco con un nuovo tour in poche date esclusive: “OTTANTA. Buon compleanno Ivan!” una vera e propria festa di compleanno itinerante ricca di sorprese e ospiti, per celebrare quello che sarebbe stato l’80esimo compleanno di papà Ivan Graziani. Ad Ancona il tour arriva il 16 aprile al teatro delle Muse di Ancona.

In questo tour, Filippo si spingerà più in là guidando il pubblico attraverso i successi più celebri di Ivan, ma proponendo anche una selezione di brani a lui particolarmente cari, offrendo uno sguardo intimo sul lato più personale del cantautore.