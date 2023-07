Filipponi eletto alla guida dell’Ente Parco

Il sindaco di Genga Marco Filipponi è il nuovo presidente del Parco naturale della Gola della Rossa e di Frasassi: lo ha deciso la giunta regionale martedì non senza polemiche. La decisione, con il via libera del governatore Francesco Acquaroli, è arrivata dopo la proposta uscita dal consiglio regionale che con otto voti favorevoli e due astenuti, ha indicato il nome del sindaco di Genga come nuovo presidente. Ad astenersi oltre a Filipponi, il delegato del Comune di Fabriano, Giancarlo Sagramola. Con la legge regionale 29 del 2022 che ha avviato il riordino degli Enti di gestione dei Parchi, si è dato il via all’istituzione di un apposito Ente di diritto pubblico per la gestione del parco che ora gode di autonomia.

L’iter per arrivare alla designazione del presidente è iniziato il 12 giugno 2023 con la costituzione del nuovo consiglio direttivo a cui fanno parte anche i sindaci del territorio. Nei giorni scorsi, nel corso della seduta, il consiglio ha proposto l’attuale sindaco di Genga come presidente. "Sono onorato della nomina – spiega Filipponi -. Si tratta di un ente di nuova istituzione e il punto più importante sarà ripartire con la struttura. Il parco avrà un bilancio autonomo. Il primo obiettivo sarà mettere a regime la macchina organizzativa. Genga e Arcevia sono i due Comuni che si affacciano per la prima volta nella gestione del Parco, con Frasassi che rappresenta il cuore di questo Ente in quanto Genga ha il 46% del territorio all’interno del Parco stesso". Un cambio di passo importante. "Con questa nomina – rimarca Filipponi - viene riconosciuto il valore di Genga", un’eccellenza del territorio che può far da traino a tutto l’entroterra.

Ed "è importante sia tutelare l’ambiente che la comunità a rischio spopolamento". "Il piano del Parco – aggiunge Filipponi - prevale sull’aspetto urbanistico del Comune, con autorizzazioni che devono rispettare ulteriori vincoli. Abbiamo 4.630 ettari di territorio all’interno del Parco a cui spetta l’ultima parola".

Giancarlo Sagramola, presidente dell’Unione Montana che ha gestito il parco fino ai giorni scorsi e consigliere di maggioranza (centrosinistra) a Fabriano spiega: "La nomina spetta alla Regione su proposta del consiglio. Io sono stato delegato dalla sindaca Ghergo. Sono arrivato senza indicazioni: la Regione, che ha approvato la nuova legge che ridisegna i parchi, non ci ha nè contattato, né consultato. Carmelo Mustica, uno dei tre consiglieri nominati della Regione, ha proposto Filipponi. Nessuno sapeva nulla. Si è deciso di votare e io non ero in grado di prendere una decisione per il Comune. Auguri a Marco Filipponi".