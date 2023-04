Filipponi: "Onde elettromagnetiche Nessuna situazione di pericolo"

"Onde elettromagnetiche nella norma a Genga". A rassicurare la popolazione l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Filipponi. "Dopo l’approvazione del regolamento sugli impianti di telecomunicazioni e l’istituzione del tavolo tecnico sulle sorgenti elettromagnetiche – spiegano dal Comune – come Amministrazione comunale continuiamo la nostra azione sul tema dei campi elettromagnetici con il monitoraggio dei livelli di esposizione della popolazione. I risultati, ottenuti con misurazioni in alcuni punti di particolare valore (come scuole e aree pubbliche), indicano che il territorio comunale si mantiene significativamente al di sotto del limite di 6 Vm stabilito dalla legge, fugando così ogni dubbio circa l’esistenza di potenziali situazioni di pericolo per la popolazione".

I 6 Vm, secondo la normativa italiana rappresentano il valore di attenzione, ossia il tetto massimo di esposizione riferito specificamente ai luoghi a permanenza non inferiore alle 4 ore giornaliere. I dati rilevati, secondo l’amministrazione comunale evidenziano che "Genga è pronta a ad accogliere le nuove tecnologie mobili (tra cui il 5G, ndr), dopo che si è proceduto alla cablatura con fibra della maggior parte del territorio di competenza comunale" concludono dall’amministrazione cercando di rassicurare sulle emissioni e la salute dei cittadini.

sa.fe.