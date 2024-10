Film con Favino, abbattuti i lecci. Il parco di Portonovo nella bufera

Non è stata una scelta casuale. Una delle scene più suggestive del film "Il maestro", con Pierfrancesco Favino, avrà come sfondo la meravigliosa baia di Portonovo. Ma si può realizzare una campo da tennis in mezzo alla macchia mediterranea a picco sul mare? Tutto si può fare, specie se il fine ultimo è quello di lanciare in orbita il nome e l’immagine di Ancona. Si possono anche tagliare ventitré lecci, arbusti tipici della flora mediterranea in un punto ben preciso della baia, denominato "Le terrazze", da cui si gode d’estate una frescura stupenda riempiendosi gli occhi con la meraviglia di un mare cristallino. È qui che la Indigo, società cinematografica che produrrà il film, aveva studiato di realizzare il campo da tennis. Su una piattaforma incastonata nel gioiello delle Terrazze, peraltro già montata. Così è stato chiesto un permesso al Comune che, a sua volta, ha inviato una richiesta di nullaosta al Parco del Conero.

Eh già, perché Portonovo è inserita in un’area protetta e non può essere spostato neppure un sasso se non è l’Ente Parco a dirlo. La procedura è stata regolare. Senza intoppi. Il Parco ha concesso il nullaosta, decidendo di tagliare ventitré lecci che evidentemente ostacolavano la visione del campo da tennis e la visuale sul mare. Apriti cielo. Quando è stata diffusa dal nostro quotidiano la notizia, si è scatenato il finimondo. Non solo gli ambientalisti che – si penserà – devono fare la loro parte per protocollo. Quasi tutti si sono scagliati contro quello che è stato visto come una sorta di assassinio morale alla cosa più preziosa di Ancona: Portonovo. Il sindaco e il parco del Conero hanno provato a giustificare la scelta di intervenire sui lecci: "Io non posso decidere cosa deve fare la produzione", ha detto il primo cittadino di Ancona, Daniele Silvetti. "Rivendico, anzi, la decisione, presa all’unanimità dalla Giunta, di concedere l’area: certo, devono prevalere le tutele, ma, nel loro rispetto, va anche promosso il territorio. Confido nella scrupolosità del direttore del Parco, Marco Zannini, e non commento altre illazioni".

Il presidente del Parco del Conero, Luigi Conte, tenta di rassicurare: "Come da impegni presi, tutto sarà ripristinato dalla produzione del film così come prescritto dall’Ente Parco, e anzi per questa zona era stata già stabilita un’implementazione della manutenzione. Restano fermi, dunque, la nostra determinazione e i nostri progetti per preservare il patrimonio e l’habitat di Portonovo, in particolare delle Terrazze, come di tutte le zone del Conero". Il direttore tecnico del Parco, Marco Zannini ha spiegato che l’area verrà ripristinata "nel rispetto delle prescrizioni indicate, l’habitat dell’area interessata oggi è degradata sia dal punto di vista della biodiversità che della fruizione e sarà sicuramente migliorata. L’Ente Parco ha concesso il parere positivo e il nullaosta subordinati al rispetto di alcune prescrizioni molto stringenti. E’ stata la produzione del film a chiederci il taglio di 28 elementi".

La motivazione primaria è che quei lecci fossero secchi. A quel punto i carabinieri forestali, quando l’incendio di polemiche stava assumendo dimensioni importanti, hanno fatto un primo sopralluogo alle Terrazze di Portonovo. Poi hanno fotografato la zona dall’alto con dei droni. Le foto sono eloquenti: sono scomparse le cime degli alberi, il vuoto provocato dal taglio dei lecci ha liberato lo spazio, cambiando lo scenario. Se fosse questa la richiesta per girare il film, non è dato sapersi. Ma tutti vogliono vederci chiaro. Perché Portonovo è preziosa. E non si tocca.