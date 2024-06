Film di Siani,. Ancona diventa un grande set

Via alle riprese del film di Alessandro Siani, Ancona si mette in vetrina. Da lunedì la città si trasforma in un set cinematografico e le sue bellezze paesaggistiche e architettoniche saranno scenario delle vicende del film "Io e te dobbiamo parlare". Il film, che ha come attori protagonisti lo stesso Siani e Leonardo Pieraccioni, è una produzione Italian International Film con Rai Cinema, è prodotto da Fulvio e Federica Lucisano e sarà una distribuzione 01 Distribution. Una storia coinvolgente, nei luoghi più suggestivi della città, con 38 giorni di produzione e ben 500 comparse. Le riprese si svolgeranno a Marina Dorica, in molte vie del centro e zone limitrofe tra cui le piazze San Francesco, Papa, Repubblica, corso Mazzini, i Laghetti del Passetto, il Museo Archeologico, in alcuni esercizi commerciali e in alcune case e ville private. Altre location per esigenze di copione sono state individuate tra Jesi, Numana, Osimo. Il via, dopodomani, proprio dal centro di Ancona con i bancarellari (tutti tranne quelli di piazza Roma lato rettorato) costretti a chiudere l’attività anche martedì 25 e senza soluzioni alternative. La base della produzione sarà all’ex Mattatoio di Vallemiano: "Sarà una grande occasione per la città che usufruisce di una grande vetrina per mettersi in mostra con le proprie bellezze e gli angoli più incantevoli. Il film, in uscita nelle sale nel periodo natalizio, porterà sul grande schermo l’immagine della dorica, con una indubbia azione di promozione" è il commento dell’assessore al turismo, Daniele Berardinelli.