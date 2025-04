Film, musica e abbigliamento retrò. Benvenuti negli iconici anni Ottanta

Tre appuntamenti ‘iconici’ in corso Carlo Alberto ad Ancona. Si intitola proprio così, "Iconic!" l’iniziativa in programma oggi, il 10 maggio e il 14 giugno, dalle ore 16 alle ore 21. Si tratta di una rassegna di film, musica, cibo e abbigliamento organizzata da alcuni esercenti del quartiere Piano San Lazzaro, che riporterà corso Carlo Alberto direttamente negli iconici anni Ottanta. L’invito è quello di fare un tuffo nel passato e rivivere i colori, la musica e le vibrazioni uniche del decennio.

Si inizia oggi con ‘Top Gun’, il primo dei tre film cult proiettati al Cinema Italia per la nuova rassegna ‘Cinejukebox - Film a Gettone’; si prosegue il 10 Maggio con il masterpiece ‘Ritorno al futuro’ e si termina il 14 giugno con ‘Il tempo delle mele’. Le proiezioni inizieranno alle ore 16,30. Il biglietto ha il costo simbolico di un gettone, ovvero 2 euro.

All’interno del Cinema Italia sarà allestito un market di oggetti da collezione e un photocall per immortalare i look più iconici dei partecipanti che si sfideranno nel contest organizzato dal negozio Timeless Vintage Store con diversi premi per il miglior outfit ispirato agli eighties. Indossate il vostro miglior look rétro, pantaloni a vita alta, giacche di pelle, colori fluorescenti e capelli voluminizzati sono tutti benvenuti. A fine proiezione la premiazione per il miglior dress code sarà ospitata all’interno del negozio di abbigliamento vintage di corso Carlo Alberto, sulle note del djset di Nicolò Antonini aka Nicolhouse.

Per i più fedeli alla moda del periodo, il salone Alice coeffeur metterà a disposizione la propria creatività per acconciature in stile e ottica Mancini esibirà la sua collezione di occhiali d’epoca. Lungo il corso saranno presenti le proposte food & drink di Zucchero a Veló, Gelateria Martini, Enoteca Pasqualini e Birrificio del gomito. Vietato mancare a questa rassegna che promette di essere un vero e proprio viaggio nel tempo. Per informazioni e dettagli si può consultare il sito www.teoremacinema.it, oltre alle pagine social @zucchero_a_velo_ancona e @timeless_vintage_style.