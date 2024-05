Il film di Siani e Pieraccioni, oltre 500 persone in fila per fare la comparsa: “Perché non provarci?”

Ancona, 31 maggio 2024 – Tutti in fila per fare l’attore, o meglio la comparsa nel film di Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni.

Il casting alla sala Boxe della Mole Vanvitelliana oggi ha visto arrivare più di 500 persone per guadagnarsi una parte nella pellicola natalizia che verrà girata proprio ad Ancona e uscirà sul grande schermo il prossimo 18 dicembre.

La fila alla Mole Vanvitelliana per fare il casting del film di Alessandro Siani che verrà girato in città

“Io e te dobbiamo parlare” è il titolo del film dalla trama ancora sconosciuta. Sarà una commedia dove ci saranno mafiosi, astuti camerieri, donne eleganti, sportivi, poliziotti, bambini e anche una manifestazione ambientalista. Queste infatti le figure ricercate.

Poco prima delle 14, l’orario indicato per l’inizio del casting di ieri, c’erano già i primi 50 aspiranti in fila che alle 15 avevano superato i 200. In fila anche l’autista del presidente della Regione Francesco Acquaroli, di Monte San Vito. “Finire in un film mi piace – ha detto Gianfranco Vici, 58 anni – sono una persona ambiziosa ed è una cosa che mi ha sempre incuriosito. Non è il primo casting che faccio, ho partecipato anche a quello per il film di Raoul Bova e Leopardi. Ho anche una figlia che fa cortometraggi, è di famiglia questa passione”. Vici aspira alla comparsa come uomo elegante.

A fare la selezione si è presentata una intera famiglia osimana, madre, padre e figlia incinta di nove mesi. “Se mi dovessero prendere – ha osservato Eva Farinelli, 34 anni, maestra d’asilo – e nasce la bambina andrò sul set con lei. Sono venuta perché Siani e Pieraccioni sono i miei attori preferiti”. La madre Doriana Andreucci, 64 anni e il padre Umberto Farinelli, 70 anni, hanno esperienze di palcoscenico perché cantano in un gruppo che si esibisce alle feste. Al casting si è presentata una impiegata commerciale di 47 anni, ex ristoratrice. “Sono curiosa – ha detto Francesca Belfiori, di Polverigi – e appassionata di cinema e adoro sia Siani che Pieraccioni. Voglio provare, è la mia prima esperienza”. Vista la bella presenza potrebbe aspirare alla donna altolocata.

Attilio Paez, un 27enne di Senigallia con origini argentine, è arrivato da solo e “punto al ruolo dello sportivo – ha confessato – il mondo dello spettacolo mi piace, faccio già video musicali ho un po’ di esperienza dietro una cinepresa”.

In fila anche chi è stato spinto dalla propria figlia, Serena, a partecipare. “Mi ha detto ’hai fatto tutto nella vita – ha raccontato Mauro Tiberio, 70 anni, carabiniere in pensione – papà ti manca un casting’ e allora sono venuto. Vado bene sia per fare ordine che disordine”.

Per la Guasco Srl, la società di produzione cinematografica anconetana che si sta occupando del casting per conto della casa di produzione che realizzerà il film (la Italia International Film di Fulvio e Federica Lucisano), come primo giorno le presenze sono state discrete. “Ancona ha risposto bene – ha detto Fabrizio Saracinelli – la produzione ha bisogno di circa 500 comparse, abbiamo visto bei volti molto interessanti e attinenti alle richieste. C’è molto materiale e domani si replica”.

La procedura è mettersi in fila e poi vengono fatte due foto, un primo piano e a busto intero. Chi viene preso sarà pagato 94 euro a ripresa più il pasto. Siani e Pieraccioni sono attesi in città per la prossima settimana. Hanno già visionato diverse location come la pinacoteca, il duomo e il Passetto.