Film sulla Palestina per le scuole: "Non c’era un contradditorio". Scintille fra Ciccioli e studenti

Il film sulla tragedia di Hind Rajab (The voice of Hind Rajab), la bambina palestinese di cinque anni uccisa dall’esercito israeliano dopo essere rimasta per ore accanto ai corpi senza vita dei suoi zii e dei suoi tre cugini, finisce al centro di una polemica politica. La proiezione del lungometraggio del regista Kaouther Ben Hania a favore degli studenti di alcune classi del liceo classico ‘Rinaldini’, il 16 ottobre al cinema Italia, ha spinto l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Carlo Ciccioli, a inviare una nota con cui criticava le modalità di quell’evento. In pratica Ciccioli lamentava l’assenza, tra i relatori, di "voci che possano offrire una prospettiva diversa e complementare rispetto a quella proposta. Infatti, dei due ospiti, vi è solo la voce dell’attivista di Ancona della Global Sumud Flotilla". Ciccioli fa riferimento a Silvia Severini, anconetana, volontaria che ha preso parte all’iniziativa umanitaria della Global Sumud Flotilla e l’ex giornalista Rai Vincenzo Varagona. Netta la risposta del Comitato studentesco del ‘Rinaldini’: "Chi poteva essere il contraddittorio che avrebbe potuto parlare dopo il film? – si chiedono gli studenti del liceo classico – Il film mette in luce con chiarezza la volontà dell’esercito israeliano di ostacolare in ogni modo i soccorsi e le procedure quasi impossibili per ottenere un corridoio sicuro per i soccorritori. Questa è la storia vera raccontata dalla regista: una storia di genocidio, di crimini contro l’umanità e di violenza deliberata contro civili, donne e bambini. I responsabili di queste atrocità sono stati individuati da inchieste indipendenti verificate. La proiezione ha fatto calare nella sala del cinema un silenzio mai sentito prima. Dopo l’assemblea d’istituto sono seguite critiche nei confronti della dirigente del liceo ‘Rinaldini’ anche da parte di istituzioni".

Abbiamo deciso di sentire dalla voce della dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, Donatella D’Amico, se sono stati presi provvedimenti particolari su questa vicenda: "Conosco la questione e credo sia stata una bella iniziativa. Ho parlato con la dirigente, ma non c’è stata alcuna presa di posizione nei confronti di quanto accaduto, anzi ritengo sia stata molto utile e proficuo e che gli studenti non vadano strumentalizzati da parte di noi adulti. All’eurodeputato Ciccioli dico di stare tranquillo perché fino a quando la scuola partecipa in questo modo alla vita sociale del Paese e filtra qualsiasi strumentalizzazione, posso dire che siamo a buon punto".

Il botta e risposta indiretto tra Ciccioli e il Comitato studentesco del ‘Rinaldini’ è stato ripreso ieri sui social dal consigliere comunale di sinistra Francesco Rubini (Altra Idea di Città): "Questa presa di posizione racconta dell’ennesima intromissione di Carlo Ciccioli e di come il potere che rappresenta tenti ogni giorno di punire e silenziare chiunque si opponga al genocidio sionista perpetrato in Palestina".

Pierfrancesco Curzi