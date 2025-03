Film tv su Peppino di Capri: c’è l’anconetano Daniele Vagnozzi

Un anconetano in prima serata su Rai 1. E’ Daniele Vagnozzi, attore, autore e regista, che domani apparirà nel film per la tv ‘Champagne – Peppino di Capri’, prodotto da Rai Fiction e O’ Groove, per la regia di Cinzia TH Torrini.

Vagnozzi interpreta Mario Cenci, storico chitarrista di Peppino di Capri, ma anche autore di canzoni (sua ‘Saint Tropez Twist’, firmata coni Mazzocchi e Faiella). "Io appaio nella prima parte del film, quella che copre il periodo da 1958 al 1964, gli anni d’oro di Peppino di Capri – racconta l’artista dorico -. Cenci suonava nella sua band, i Rockers, ed era un suo grande amico. Mi hanno scelto per il ruolo anche perché io suono la chitarra... Nella maggior parte delle scene si vede la band che suona, ma c’è anche la scena in cui Peppino di Capri lo conosce, oltre a un’altra in cui i due parlando prima di salire sul palco. Per prepararmi ho visionato i pochi video che ci sono su di lui. A me interessa andare a cercare la persona ‘vera’ che sta dietro il personaggio. E’ accaduto lo stesso quando ho interpretato il meccanico di Tonino Benelli nel film ‘Benelli su Benelli’. Volevo capire bene come si muovevano e come ballavano i membri della band, per rendere l’interpretazione ‘fisica’ il più fedele possibile". Risultato raggiunto, a quanto pare: "Le figlie di Cenci hanno detto che somiglio molto al padre. E’ molto bello, ed emozionante, quando facendo questo mestiere incroci le vite di altre persone. E per me è bello anche tornare alla fiction su Rai 1 dopo ‘Il Paradiso delle Signore’, e farlo con Cinzia TH Torrini, una grande regista, che rispetta la creatività degli attori e lascia loro la possibilità di esprimersi". Per chi volesse vedere Vagnozzi in tv da segnalare che il film ‘La spiaggia dei gabbiani’, di cui è uno dei protagonista principali, è disponibile gratuitamente su Prime Video e Sky.

Raimondo Montesi