Filma poliziotti e li deride sui social, giovane denunciato per vilipendio

Ancona, 25 settembre 2023 – Filmati, insultati e poi derisi anche su Instagram. Non ha avuto pietà un 25enne anconetano che venerdì scorso, mentre una pattuglia della polizia effettuava i consueti controlli per la sicurezza pubblica, ha pensato di accendere il cellulare, metterlo sulla modalità video e registrare lo spostamento delle volanti che effettuavano un servizio in centro città.

Mentre registrava il video il giovane non si è limitato a rimanere in silenzio ma ha iniziato ad offendere i pubblici ufficiali nel loro lavoro. Diceva "io vi ci p. su queste macchine di m." apostrofando i poliziotti con l’insulto di "bast.". Dopo aver realizzato quello che secondo lui era un capolavoro lo ha voluto condividere con il popolo della rete. Il filmato, con la sua voce di sottofondo, lo ha postato su Instagram credendo che avesse preso molti like e che venisse condiviso.

Il video è diventato virale ma è arrivato anche all’occhio delle forze dell’ordine che monitorano i social. Non c’è voluto molto per il personale della polizia a risalire all’identità di quel giovane che si faceva grosso dietro un telefonino. E’ stato rintracciato e identificato. Sabato gli agenti hanno raggiunto il 25enne a casa sua per denunciarlo a piede libero per il reato di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni e delle forze armate.

Offendere infatti un corpo dello Stato è offendere lo Stato stesso ed è vietato dalla legge. Chiunque offende la propria nazione pubblicamente rischia una molta fino a 5mila euro. Si tratta di un delitto e non di una semplice contravvenzione e la pena è quella della multa e non quella dell’ammenda. Il ragazzo aveva ancora il video sulla sua gallery del cellulare e non ha potuto inventare scuse che non fosse suo.

Anche il profilo Instagram era a nome suo. Il giovane non sarebbe nuovo a comportamenti poco decorosi. Sul motivo per cui abbia fatto quel video per poi diffonderlo con quelle critiche non avrebbe fornito una spiegazione plausibile. Non è escluso però che anche lui, in precedenza, non sia finito proprio nei controlli della polizia, che lavorano per la sicurezza cittadina e che sia stato in qualche modo trovato in difetto di qualcosa. Insomma una sorta di sciocca vendetta la sua che ora rischia di farlo finire anche davanti ad un giudice.