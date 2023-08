Filo diretto con il 112 Telefonare è pericoloso? Per chiedere aiuto c’è la chat salva-vite

di Marina Verdenelli

ANCONA

E’ operativo da due anni e al suo numero arrivano tutte le chiamate d’aiuto, sia sanitarie che non. E’ il 112 del Nue, numero unico di emergenza, che copre tutte le Marche. E’ lì che mercoledì è arrivata la chiamata per il ladro segnalato da una 12enne che, nonostante fosse da sola in casa (al piano di sotto c’erano i nonni anziani) non si è persa d’animo. La minorenne si è barricata in bagno per non farsi vedere dal ladro. Il cellulare lo aveva lasciato di sotto, dai nonni, che poi ha raggiunto. Se lo avesse avuto in casa con lei avrebbe potuto chiamare in sicurezza senza essere sentita dal malvivente. Come? C’è una applicazione gratuita, che si chiama "112 Where are u", con la scritta bianca e rossa, che permette di comunicare scrivendo. "Qualcuno già la utilizza – spiega Andrea Fazi, responsabile del servizio 112 – e avrebbe potuto farlo anche quella ragazzina. Capita infatti che, in situazioni di pericolo, la persona non possa parlare perché verrebbe sentita. Con l’applicazione si può aprire una chat dove scrivere anziché parlare a voce. L’utente può scrivere tutto quello che succede e un operatore legge in tempo reale. E’ un sistema usato soprattutto dalle persone sorde ma ci siamo trovati anche a ricevere messaggi di aiuto da persone normali. E’ la versione evoluta della chiamata per ordinare la pizza. Molte ragazze e donne hanno messo in campo questa strategia, chiamare il 112 e fare finta di ordinare una pizza che in realtà è una richiesta di aiuto. Con la scusa di farsi recapitare l’ordine a casa riescono a dire l’indirizzo dove si trovano ma poi in realtà arrivano le forze dell’ordine".

L’operatore che legge il messaggio rimane in conversazione con la persona che chiede aiuto e attiva il secondo livello dell’intervento, passare la richiesta alla forza dell’ordine indicata per quel territorio. "Con l’applicazione "112 Where are u" si possono mandare anche le coordinate dove la persona si trova in quel momento, può scegliere la lingua da utilizzare e le persone familiari vicine che si possono contattare". Il suo utilizzo è semplice e la app va scaricata sul telefonino, senza pagare nulla.

Al 112 arrivano una media di 4.500 chiamate al giorno, in questo periodo estivo, di maggiore flusso di persone sul territorio, a cui rispondono 50 operatori. "In due anni abbiamo raggiunto 3 milioni di telefonate – osserva Fazi – di cui 1 milione e 400 mila improprie. Sì perché c’è anche chi ci chiama per chiederci la farmacia di turno o ha un bambino che giocando con il tablet compone per errore il 112. Noi anche se fa solo uno squillo e riaggancia dobbiamo richiamare tutti per sincerarci che non era una vera richiesta. Questo porta via tempo prezioso, non ci sottraiamo a nessuna chiamata, rispondiamo a tutti anche se non di nostra competenza. C’è anche chi fa degli scherzi ma i numeri poi sono tracciati e passano guai". Fatta la prima valutazione la chiamata viene poi dirottata a chi è preposto ad intervenire per quella emergenza, se i vigili del fuoco, le forze dell’ordine o il 118.