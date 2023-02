Filo d’oro, riparte la campagna "lasciti solidali"

Riparte la campagna di sensibilizzazione sui lasciti solidali "Tra la tua vita e la loro c’è un filo sottile" della Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus, che vede come protagonista Renzo Arbore, storico testimonial e amico dell’Ente, tramite spot tv e radio, su stampa e su web. I bambini, i ragazzi e gli adulti con sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale affrontano ogni giorno la difficile sfida di andare oltre il buio e il silenzio. Ma con il giusto sostegno e le migliori professionalità, quei piccoli, preziosi, traguardi quotidiani - come il primo "ciao" pronunciato dopo tanti anni di silenzio, come la soddisfazione di aver finalmente trovato un modo per comunicare con gli altri o, ancora, come la riconquista di semplici azioni, diventate difficili se non impossibili da compiere - rappresentano per le famiglie di queste persone doni dal valore inestimabile. Per queste ragioni, scegliere di fare un lascito solidale a favore della Lega del Filo d’Oro significa contribuire, in modo concreto e duraturo, a garantire un futuro migliore e più accessibile a chi non vede e non sente. La campagna di sensibilizzazione sui lasciti solidali della Lega del Filo d’Oro si ispira proprio a quel "filo prezioso" - da cui prende il nome la Fondazione - che dal 1964 unisce le persone sordocieche al mondo esterno con l’obiettivo di condurle oltre il buio e il silenzio imposto dalla loro disabilità, per sostenere e promuovere il loro percorso verso la maggiore autonomia possibile.