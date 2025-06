Filottrano, addio a Maria Falappa mamma del sindaco Paolorossi

Tutta Filottrano piange la scomparsa di Maria Falappa, 72 anni, mamma del sindaco Luca Paolorossi e punto di riferimento della sartoria locale.

"Cara mamma, ho avuto tre giorni per supplicarti di non andartene. Ho pregato affinché tu tornassi a ciò che hai fatto per tutti noi. Quasi un anno fa esultavamo per la mia elezione a sindaco di quel paese che tanto amiamo – ha scritto il primo cittadino -. Tu e babbo ci avete cresciuto e ci avete insegnato il valore di tutto ciò che vedo, tocco e faccio. Tu dietro di noi, paziente e calma, sorridente e determinata, autorevole coraggiosa e concreta. Faremo esattamente come ci hai insegnato, dicevi sempre che avresti finito i tuoi giorni seduta sulla macchina da cucire ed è lì che ti abbiamo soccorso. Quando citavi il nostro cognome eri sempre orgogliosa e al tempo stesso e riservata. Ora noi continueremo con quell’orgoglio e porteremo avanti la nostra attività di Sartoria che tu hai contribuito con le tue mani d’oro a far crescere, 30mila clienti in 30 anni".

Lascia il marito Enrico e l’altro figlio Andrea. Oggi la salma è esposta nella casa funeraria Bottegoni. I funerali si celebreranno domani alle 9.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta.