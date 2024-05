Filottrano al voto, la Lorenzini:: "Necessario diversificare l’economia"

Silvia Lorenzini è candidata a sindaco con la civica "Filottrano in comune" ben accolta dal centrosinistra. "Ho deciso di iniziare questo nuovo percorso spinta dal legame profondo che sento per la nostra comunità, dall’entusiasmo di voler continuare a lavorare sui progetti e sui servizi già avviati, spinta da una visione di una Filottrano coesa, innovativa, consapevole delle proprie ricchezze manifatturiere, turistiche e culturali. Il supporto di tante persone con le quali ho sempre condiviso valori, progettualità ed emozioni, ha arricchito ancora di più la mia scelta. Amo il mio paese, sono nata qui, ho scelto di vivere qui, in una frazione immersa nelle nostre colline, dove vivono i mie figli". E’ il welfare, una rete di servizi socio-sanitari ed educativi che mettono la persona al centro dell’azione amministrativa, il punto decisivo del programma: "La promozione di opportunità per le giovani generazioni, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, in un’ottica di rete con le istituzioni e le associazioni del territorio. Questo è stato e sarà l’obiettivo: puntare su una comunità coesa permette di far sviluppare il paese sul piano non solo sociale, ma anche economico, culturale, sportivo, turistico e ambientale. Filottrano ha bisogno di diversificare la sua economia e allo stesso tempo di formare le nuove generazioni su quello che sappiamo fare meglio, le nostre competenze nella creazione di capi spalla. Puntare al benessere, alla qualità della vita attraverso dei servizi che mirano a creare una comunità educante. Puntare a creare una città sostenibile".