Filottrano alle prese con la baby gang che spacca i giochi e lascia rifiuti

Stazionano per ore ai giardini centrali seminando il panico, prendendo a calci i giochi pubblici, ingiuriando chiunque passi e gettando a terra i rifiuti. Poi scorrazzano per la vicina campagna e l’altro ieri sono stati fermati da una donna che li ha visti trascinare un vecchio materasso, rifiuto ingombrante lasciato nel fossato da ignoti, fino in mezzo alla strada.

Hanno tutti tra i 13 e i 14 anni i ragazzini terribili che mettono a repentaglio la tranquillità dei più piccoli a Filottrano. A denunciarlo un gruppo di mamme esasperate dalla situazione che andrebbe avanti da un po’. Per diverso tempo poi i bagni chiusi sono rimasti chiusi perché impraticabili dopo atti vandalici. Il gruppo chiede più sorveglianza anche attraverso l’apposizione di telecamere che fungano da deterrente. Anche sul gruppo social più frequentato dai filottranesi si è innescato un lungo dibattito che spazia dall’educazione mancata dei ragazzini fino a metodi suggeriti per arginare situazioni simili. "E’ increscioso che con i nostri figli non possiamo usufruire del parchetto perché ci sono questi ragazzi che fanno da padroni. Sono sempre gli stessi", dice la mamma che per prima ha denunciato la situazione. Temono per i loro bambini, che vengano presi di mira dal gruppo e possano essere infastiditi anche fisicamente. Il problema è stato segnalato al Comune e alle forze dell’ordine affinché prendano provvedimenti tempestivi.