"Filottrano, città della sartoria artigianale: il riconoscimento per eccellenze artigianali marchigiane"

Filottrano "città della sartoria artigianale", un riconoscimento finalizzato a premiare una comunità professionale che negli anni è andata affermandosi con sempre maggiore forza sui mercati internazionali per la sua capacità di presentare brand di grande successo. Una città al centro della moda con le più puntuali tendenze di sartoria che fanno scuola a livello mondiale. Parte da questo assunto la proposta di legge del consigliere regionale Dino Latini di eleggere Filottrano come città della sartoria artigianale. "La proposta di legge nel complesso – spiega Latini con il sindaco di Filottrano Lauretta Giulioni – è finalizzata a valorizzare la storia, la peculiarità e le eccellenze dei Comuni marchigiani. Ad oggi il Made in Filottrano è un sinonimo di alta qualità artigianale che si traduce in prodotti sartoriali eleganti, raffinati e con particolare attenzione ai dettagli nonostante la produzione industrializzata di questi capi. All’interno del mondo della moda, questa abilità è riconosciutissima: non sono poche le case di moda, i grandi nomi e brand internazionali che si appoggiano alle sartorie filottranesi per la creazione di abiti su misura o per tagli molto particolari e di difficile realizzazione". Presente anche il mondo dell’imprenditoria delle categorie economiche e della banche. Il mondo delle istituzioni vuole riconoscere le qualità espresse da Filottrano e dai suoi principali attori che si muovono nel mondo della moda, obiettivo che si propone di valorizzare l’artigianato marchigiano come veicolo di sviluppo economico di forte importanza per il territorio regionale e per il made in Italy. Il consigliere regionale Latini intende valorizzare la storia e lo stile della sartoria di Filottrano come emblema dell’artigianato marchigiano. Molteplici gli obiettivi che si vogliono perseguire: diffondere la conoscenza dello stile sartoriale artigianale quale peculiarità unica del territorio di Filottrano; creare opportune iniziative formative e didattiche volte a valorizzare la scuola sartoriale filottranese, documentandone e diffondendone la storia della sartoria. Diretta conseguenza di queste volontà, la proposta di istituzione del premio regionale "Filottrano città della sartoria artigianale" volto a valorizzare le eccellenze artigianali regionali in ambito sartoriale.