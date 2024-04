Filottrano, è corsa a tre: Fdi vicino a Paolorossi. La Giulioni ci riprova e punta su destra e Lega

Corsa a tre per la poltrona di sindaco. L’attuale primo cittadino Lauretta Giulioni tenta il terzo mandato e in queste ore non ha mancato di precisare alcuni punti, rimarcando di aver accettato di rappresentare i filottranesi moderati e di centrodestra e incassando l’appoggio della Lega alla sua civica. "Sono cattolica e di idee politiche moderate e di vocazione centro-destra. Tuttavia, in questi 10 anni, di governo ho sempre curato a tener da parte le mie convinzioni politiche. Non ho mai permesso che si dicesse che Filottrano fosse governata dalla sinistra e, men che meno, dal Pd. I componenti la mia Giunta che hanno la tessera di questo partito e che cercavano di far passare dalla finestra ciò che non riuscivano a far passare dalla porta, hanno sempre mal digerito la mia determinazione. Oggi che Filottrano è chiamata a decidere se vuol essere governata dalla sinistra, oppure se vuol essere governata dai moderati e dal centro-destra, io mi trovo nella mia naturale collocazione. È comprensibile che chi detiene la guida storica del centrodestra filottranese abbia ancora mal digerito la mia vittoria di 10 anni fa e la mia riconferma ma sull’esito di 10 anni fa io non ho alcuna responsabilità mentre la conferma di cinque anni fa dimostra solo l’apprezzamento dei cittadini. Invito chi a Filottrano ha storicamente rappresentato la destra a voltare pagina sul malessere del passato e a collaborare sul progetto comune".

Candidato il sarto Luca Paolorossi con la civica "Noi per Filottrano". Gli esponenti del circolo cittadino di Fdi sono vicini alla sua lista, senza simboli di partito. Dall’altra parte Silvia Lorenzini, attuale assessore, la cui candidatura è nata dopo vari incontri tematici promossi per mesi dai Giovani Democratici di Filottrano. La sua lista si chiama Filottrano in Comune.

E, intanto, la città è sotto i riflettori: via libera all’unanimità da parte del Consiglio regionale alla proposta di legge, ad iniziativa dei consiglieri Dino Latini (Udc Popolari Marche – Liste civiche) e Mirko Bilò (Lega) per il riconoscimento di "Città marchigiana della sartoria artigianale". E’ stato poi istituito il premio regionale "Filottrano città marchigiana della sartoria artigianale" assegnato annualmente alle eccellenze sartoriali filottranesi.