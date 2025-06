Filottrano, ecco l’elisuperficie: "Garantiamo soccorsi rapidi"

"La nuova elisuperficie rappresenta un’infrastruttura strategica che ci consente di garantire interventi rapidi in situazioni di criticità e un’ospedalizzazione più veloce": parole del vice presidente e assessore alla Sanità della Regione, Filippo Saltamartini per la consegna di oggi dell’elisuperficie a Filottrano in località Imbrecciata-via Spescia. "Poniamo un ulteriore tassello fondamentale nel percorso di potenziamento del sistema di emergenza-urgenza per una maggiore tempestività nei soccorsi, anche nelle aree interne della regione e nelle ore notturne – aggiunge Saltamartini - Stiamo compiendo investimenti importanti a tutela della salute dei cittadini".

"L’attivazione dell’elisuperficie a Filottrano rappresenta un importante investimento sulla salute della nostra comunità: come Amministrazione avevamo a cuore il progetto che rafforza la sanità nel nostro territorio - dice il sindaco di Filottrano, Luca Paolorossi -. Desidero ringraziare il vice presidente Saltamartini per aver accolto il nostro appello. Coroniamo un traguardo che abbiamo voluto fortemente e che innalza i livelli di sicurezza del territorio, rendendolo più rapidamente accessibile ai mezzi di soccorso. E’ un grande passo avanti per la nostra comunità".