Filottrano, la Fondazione Scarponi promuove la sicurezza anche a Natale

Filottrano, 23 dicembre 2023 - Il Natale a favore della sicurezza stradale raddoppia: la lotteria solidale si affianca alla stella di cioccolato per sostenere il “Progetto scuola” della Fondazione Michele Scarponi. Quest’anno oltre alla stella di cioccolata, nella sua pratica confezione regalo, si può sostenere il progetto per una nuova cultura della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale della Fondazione in memoria dell’aquila filottranese scegliendo di partecipare alla lotteria solidale di Natale.

Lo spiega Marco Scarponi, segretario generale della Fondazione, intitolata al fratello: “Abbiamo deciso di realizzare la nostra prima raccolta fondi di Natale con la stelle di cioccolato e la lotteria solidale perché crediamo che il Progetto Scuola sia capace realmente di cambiare la percezione della mobilità in Italia. Lo vediamo ogni volta che entriamo negli istituti portando questo percorso innovativo, in cui mettiamo l’attenzione sui tanti aspetti che coinvolgono la mobilità. Portiamo nelle aule degli esperti e con loro e gli studenti parliamo di ambiente, di inquinamento atmosferico, di comunicazione e di linguaggio, di urbanistica e di come sono gli spazi che viviamo. Parliamo di sicurezza e di come le nostre strade possono diventare luoghi sicuri; perché in altri paesi a noi vicini (penso alla Spagna, al Belgio, alla Francia) questo accade già oggi e il numero dei morti e dei feriti sulle strade diminuisce. Parliamo di tutto ciò con studenti attenti ma coinvolgiamo anche le loro famiglie, la comunità per generare un cambiamento culturale reale”.

Aderire alla lotteria solidale, con i biglietti (2 euro l’uno), o scegliere la stella di cioccolato (donazione minima 15 euro) vuol dire dare un senso diverso al proprio Natale, vuol dire essere consapevoli, vuol dire attivarsi rispetto ad un problema, quello delle morti sulle nostre strade, ancora troppo sottovalutato e non affrontato a dovere. Ci sono 25 premi in palio, molti attinenti al mondo del ciclismo, come il primo premio, una mountain bike Wilier Triestina, o i completi, il casco e gli occhiali da bicicletta ma tanti altri premi sono per tutti, proprio per andare incontro ai diversi gusti di coloro che partecipano all’iniziativa: buoni spesa e per una cena, cesti di prodotti alimentari e di cosmesi, un tablet, un massaggio sono alcuni dei premi messi in palio. L’estrazione avverrà mercoledì 10 gennaio.