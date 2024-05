Filottrano, Giulioni cerca il tris: "Abbiamo trasformato la città"

La sindaca uscente Lauretta Giulioni correrà per il terzo mandato con la civica "Viva Filottrano". "La legge sul terzo mandato ha richiamato i sindaci in carica alla candidatura, ho ritenuto mio dovere rispondere – dice –. Mi sono presentata, col mio gruppo, per mettere a disposizione dei cittadini il nostro saper fare, la nostra voglia di lavorare con tutte le competenze amministrative acquisite in dieci anni di serio impegno. Ci è stata offerta una straordinaria occasione". Cinque anni ancora, dunque, quelli che chiede Giulioni, "per portare a termine il programma di rinnovamento iniziato nel 2014, col quale abbiamo già trasformato Filottrano da paese in città, mettendo a terra 14 milioni di opere pubbliche finalizzate al rilancio del territorio, il rilancio cioè di Filottrano in chiave turistica, per il quale abbiamo programmata una serie di interventi, a cominciare dal rinnovamento del piano quadro del centro storico. Punteremo su un rinnovamento di tutto il centro in termini di ristrutturazione e valorizzazione delle piazze principali della città e delle aree verdi, per esaltare un patrimonio artistico fatto di dimore storiche, ville e di arte sacra custodita nelle chiese. La città ha bisogno di uno stress di vitalità, a beneficio del buon vivere e in un ambiente che deve essere costruito e declinato con i termini di eleganza, bellezza e buon vivere. È cresciuta molto Filottrano in questi dieci anni, sotto il profilo culturale e di volontà di partecipazione alla vita sociale e amministrativa frutto, ritengo, del buon lavoro effettuato con costanza negli anni. Vogliamo una Filottrano ‘Viva’ perché Filottrano vale". si. sa.